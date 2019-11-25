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Россия показала США новейший гиперзвуковой «Авангард»

26.11.2019 15:56 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Российские военные продемонстрировали специалистам США ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком. Об этом сообщили ТАСС во вторник в российском военном ведомстве.

Россия показала США новейший гиперзвуковой «Авангард»
Скриншот из видео Минобороны РФ

«В рамках реализации Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в период с 24 по 26 ноября 2019 года на территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса „Авангард“ с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Минобороны РФ, Россия провела показ новейшего вооружения в целях поддержания жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ.

«Авангард» будет поставлен на боевое дежурство в декабре, добавили в оборонном ведомстве.

«Постановка данного ракетного комплекса на боевое дежурство предусматривается в декабре 2019 года», — говорится в сообщении.

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал ТАСС, что первые две межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ, оснащенные ядерным планирующим блоком «Авангард», встанут на опытно-боевое дежурство в конце ноября — начале декабря в Домбаровской дивизии РВСН.

Как сообщал ТАСС в октябре прошлого года другой источник в «оборонке», на боевое дежурство в ВС РФ должны поступить два полка «Авангардов» по шесть ракет в шахтных установках в каждом.

В декабре 2018 года командующий РВСН Сергей Каракаев отмечал, что первые комплексы «Авангард» заступят на боевое дежурство в 2019 году в Домбаровском соединении в Оренбургской области.

О комплексе «Авангард»

«Авангард» — комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим крылатым боевым блоком. По данным открытых источников, боевой блок разработан «НПО машиностроения» (Реутов, Московская область) и испытывался с 2004 года. Он способен лететь в плотных слоях атмосферы на скорости более 20 скоростей звука, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая противоракетную оборону.

Впервые об этом оружии рассказал 1 марта 2018 года президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. На коллегии Минобороны РФ в конце 2018 года президент РФ отметил факт начала серийного производства ракетного комплекса «Авангард». Путин тогда подчеркнул, что «Авангард», наряду с ракетами «Сармат», комплексами «Кинжал» и «Пересвет», кратно увеличивает потенциал армии и флота, тем самым «надежно и безусловно обеспечивая безопасность России на ближайшие десятилетия».

 
 
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Российские военные продемонстрировали специалистам США ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком. Об этом сообщили ТАСС...
 
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