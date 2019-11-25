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Парень создал Tinder, в котором только один мужчина - он сам
26.11.2019 17:55 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Аарону Смиту из США никак не удавалось завоевать внимание девушек в приложениях для знакомств. Решить проблему парень решил не самым стандартным способом — вместе с другом-программистом он создал собственную программу, в которой ему везет больше. Об этом
По мнению Аарона, самым серьезным недостатком уже существующих приложений для знакомств являются слишком редкие мэтчи (совпадения) — он считал, что его профиль теряется в море аккаунтов других парней. «Главная проблема остальных приложений — то, что мое лицо не занимает видное место», — добавил Аарон.
Чтобы исправить этот недостаток, парень решил создать свою собственную программу под названием Singularity — в ней единственным мужчиной был бы он сам, а девушек было бы сколько угодно. Если кто-то из них вдруг свайпнет Аарона влево, то следующий профиль, который она увидит, будет снова профилем Аарона, но уже с другой фотографией.
Позже даже появился рекламный ролик, рассказывающий о преимуществах Singularity. Впрочем, многих видео скорее повеселило. По словам Аарона, желающих скачать приложение пока не очень много. Впрочем, парень не расстраивается и заявляет, что его главная цель в другом. «Надеюсь, это заставит людей посмеяться над тем, каким абсурдным стало наше общество», — добавил Смит.
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Аарону Смиту из США никак не удавалось завоевать внимание девушек в приложениях для знакомств. Решить проблему парень решил не самым стандартным способом —...
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