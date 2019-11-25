Парень создал Tinder, в котором только один мужчина - он сам

Источник материала: IT.Tut.by

Аарону Смиту из США никак не удавалось завоевать внимание девушек в приложениях для знакомств. Решить проблему парень решил не самым стандартным способом — вместе с другом-программистом он создал собственную программу, в которой ему везет больше. Об этом со ссылкой на издание Ladbible пишет ресурс Media Leaks.





По мнению Аарона, самым серьезным недостатком уже существующих приложений для знакомств являются слишком редкие мэтчи (совпадения) — он считал, что его профиль теряется в море аккаунтов других парней. «Главная проблема остальных приложений — то, что мое лицо не занимает видное место», — добавил Аарон.

Чтобы исправить этот недостаток, парень решил создать свою собственную программу под названием Singularity — в ней единственным мужчиной был бы он сам, а девушек было бы сколько угодно. Если кто-то из них вдруг свайпнет Аарона влево, то следующий профиль, который она увидит, будет снова профилем Аарона, но уже с другой фотографией.

Позже даже появился рекламный ролик, рассказывающий о преимуществах Singularity. Впрочем, многих видео скорее повеселило. По словам Аарона, желающих скачать приложение пока не очень много. Впрочем, парень не расстраивается и заявляет, что его главная цель в другом. «Надеюсь, это заставит людей посмеяться над тем, каким абсурдным стало наше общество», — добавил Смит.