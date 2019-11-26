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Вот как будет выглядеть самый ожидаемый флагман Samsung

27.11.2019 10:35 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Инсайдер @OnLeaks опубликовал рендеры и 360-градусное видео с дизайном следующего флагманского смартфона Samsung — Galaxy S11+. Недавно он также поделился изображениями, на которых показан обычный Galaxy S11.

Вот как будет выглядеть самый ожидаемый флагман Samsung

Диагональ AMOLED-дисплея устройства составит 6,9 дюймов, в центре — вырез в форме буквы «О» для фронтальной камеры. Края панели, как и в предыдущих моделях, немного скруглены. Клавиши регулировки громкости и питания находятся на правой грани устройства. Габариты смартфона — 166,9×76×8,8 миллиметров.

Вот как будет выглядеть самый ожидаемый флагман Samsung

Вот как будет выглядеть самый ожидаемый флагман Samsung

Самый интересный элемент дизайна — блок с камерами на задней панели. В сравнении с обычным Galaxy S11 он окажется еще массивнее. В нем расположится пять фотодатчиков и еще два сенсора, предназначение которых пока не раскрывается. Предполагается, что разрешение главного фотомодуля составит 108 Мп. Аппарат также научится снимать с 5-кратным оптическим зумом и записывать видео в 8K-разрешении.

Впрочем, смартфон может выглядеть немного иначе. Не менее авторитетный инсайдер с ником Ice universe заявил, что «ключевые элементы дизайна аппарата на рендерах @OnLeaks могут не соответствовать действительности», и что финальная версия устройства будет красивее.

Скорее всего, аппаратной основой для Galaxy S11+ станет процессор Exynos 9830 (переименованный Exynos 990). Привычного 3,5-мм разъема для наушников в гаджете не окажется. Зато почти наверняка девайс сможет похвастаться функцией реверсивной подзарядки.

По пока неподтвержденной информации, презентация линейки Galaxy S11 состоится 18 февраля следующего года.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны Samsung:

 
 
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Инсайдер @OnLeaks опубликовал рендеры и 360-градусное видео с дизайном следующего флагманского смартфона Samsung — Galaxy S11+. Недавно он также поделился изображениями,...
 
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