В Сибири нашли мумию неизвестного хищника, которой 18 тысяч лет

Источник материала: IT.Tut.by

В Сибири нашли щенка, которому 18 тысяч лет. Правда, ученые до сих пор не могут понять, волк это, собака или какой-то другой вид. Об этом сообщает The Siberian Times.



Фото: Siberian Time

Этому щенку с молочными зубами было менее двух месяцев, когда он умер. Спустя 18 тысяч лет, летом 2018 года, его обнаружили в коме мерзлого грунта у реки Индигирка к северо-востоку от Якутска. Щенок отлично сохранился: из-за низких температур уцелели не только кости, но также мягкие ткани, шерсть на морде, ресницы и полный набор острых молочных зубов.

Причина смерти щенка еще не определена, но, скорее всего, это не было стихийное бедствие.



Фото: Siberian Time

Ученые передали образцы тканей в шведский Центр палеогенетики, где создан крупнейший в Европе банк ДНК собак со всего земного шара. Но даже расширенный анализ последовательности генома, проведенный специалистами, не помог идентифицировать сибирского щенка — был ли это волк, или одомашненная собака, или же представитель ранее не известного «переходного» подвида. Так что исследователям потребуется более глубокое секвенирование генома.

Серые волки и собаки выделились из вымершего вида волков приблизительно 15 000 — 40 000 лет назад. Исследование, опубликованное в Nature Communications прошлым летом, отодвинуло вероятные даты одомашнивания назад в прошлое, предполагая, что собаки были одомашнены всего один раз, по крайней мере, 20 000, но, вероятно, ближе к 40 000 лет назад.