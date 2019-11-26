ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Сибири нашли мумию неизвестного хищника, которой 18 тысяч лет

27.11.2019 11:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

В Сибири нашли щенка, которому 18 тысяч лет. Правда, ученые до сих пор не могут понять, волк это, собака или какой-то другой вид. Об этом сообщает The Siberian Times.

В Сибири нашли мумию неизвестного хищника, которой 18 тысяч лет
Фото: Siberian Time

Этому щенку с молочными зубами было менее двух месяцев, когда он умер. Спустя 18 тысяч лет, летом 2018 года, его обнаружили в коме мерзлого грунта у реки Индигирка к северо-востоку от Якутска. Щенок отлично сохранился: из-за низких температур уцелели не только кости, но также мягкие ткани, шерсть на морде, ресницы и полный набор острых молочных зубов.

Причина смерти щенка еще не определена, но, скорее всего, это не было стихийное бедствие.

В Сибири нашли мумию неизвестного хищника, которой 18 тысяч лет
Фото: Siberian Time

Ученые передали образцы тканей в шведский Центр палеогенетики, где создан крупнейший в Европе банк ДНК собак со всего земного шара. Но даже расширенный анализ последовательности генома, проведенный специалистами, не помог идентифицировать сибирского щенка — был ли это волк, или одомашненная собака, или же представитель ранее не известного «переходного» подвида. Так что исследователям потребуется более глубокое секвенирование генома.

Серые волки и собаки выделились из вымершего вида волков приблизительно 15 000 — 40 000 лет назад. Исследование, опубликованное в Nature Communications прошлым летом, отодвинуло вероятные даты одомашнивания назад в прошлое, предполагая, что собаки были одомашнены всего один раз, по крайней мере, 20 000, но, вероятно, ближе к 40 000 лет назад.

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Сибири нашли щенка, которому 18 тысяч лет. Правда, ученые до сих пор не могут понять, волк это, собака или какой-то другой вид. Об этом сообщает The Siberian Times.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Вот как будет выглядеть самый ожидаемый флагман Samsung
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Асiповiцкi край

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика