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«Пальцы бы вам отрезать»: российский банк случайно припугнул клиентку «расправой»

27.11.2019 11:37 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В российском банке «Тинькофф» несколько месяцев назад появился бот-помощник, которого назвали «Олег». Он может отвечать на вопросы пользователей и давать советы, касающиеся продуктов банка. Впрочем, иногда алгоритмы искусственного интеллекта бота сбоят, и он начинает грубить. Об этом сообщает ресурс Media Leaks.

О таком случае несколько дней назад сообщила в Facebook одна из клиенток банка. Она опубликовала скриншот переписки со службой поддержки, у девушки не работал способ авторизации в приложении через отпечаток пальца. Ответа оператора пришлось ожидать больше часа, и на выручку пришел «Олег». Впрочем, его совет по решению проблемы наверняка многим не понравится:

«Пальцы бы вам отрезать»: российский банк случайно припугнул клиентку «расправой»

В техподдержке банка изданию «Подъем» прокомментировали ситуацию. Там заявили: «У нас бот молодой. Его внедрили, но технология еще только обкатывается и дорабатывается. Нам приходили сообщения, что он может отвечать грубо, наши сотрудники отключают эти „вредные советы“. Мы собираем эти сообщения, чтобы отрегулировать технологию. Бот запрограммирован отвечать с юмором. Но никто ни в коем случае никого не хотел оскорбить».

Подобное с «Олегом» случается уже не в первый раз. Вот как летом этого года бот ответил пользователю на просьбу «одолжить сотку»:

«Пальцы бы вам отрезать»: российский банк случайно припугнул клиентку «расправой»

А вот как на официальном сайте банка «Тинькофф» описывают бота: «Олег — мужчина от 25 до 40 лет. Он вежливый, не любит панибратства, и, если нужно, может быть настойчивым. Ему не чуждо чувство юмора, и он не учит пользователя жизни, пока тот не попросит. В иррациональных ситуациях он может выразить несогласие или даже неодобрение — но не долго, нудить он не будет.»

 
 
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