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«Пальцы бы вам отрезать»: российский банк случайно припугнул клиентку «расправой»
27.11.2019 11:37 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В российском банке «Тинькофф» несколько месяцев назад появился бот-помощник, которого назвали «Олег». Он может отвечать на вопросы пользователей и давать советы, касающиеся продуктов банка. Впрочем, иногда алгоритмы искусственного интеллекта бота сбоят, и он начинает грубить. Об этом
О таком случае несколько дней назад
В техподдержке банка изданию «Подъем»
Подобное с «Олегом» случается уже не в первый раз. Вот как летом этого года бот ответил пользователю на просьбу «одолжить сотку»:
А вот как на официальном сайте банка «Тинькофф»
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В российском банке «Тинькофф» несколько месяцев назад появился бот-помощник, которого назвали «Олег». Он может отвечать на вопросы пользователей и давать...
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