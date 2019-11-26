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Apple признала Крым российским, но не для всех

27.11.2019 17:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Сотрудники Apple внесли правки в продукты компании, указав, что полуостров Крым является российской территорией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, пишет Lenta.ru.

Apple признала Крым российским, но не для всех
Фото: Reuters

«Приведены в соответствие с конституцией», — прокомментировал Пискарев. Он отметил, что это касается как Крыма, так и города федерального значения Севастополя.

Ранее депутаты Госдумы заявили, что компания поменяла принадлежность Крыма на картах, однако в приложении «Погода» этого сделано не было. Этот вопрос поднимался на обсуждении парламентариев с представителями Apple в мае 2019 года.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Его результаты отказываются признавать ряд стран, в том числе Украина, США, государства, входящие в Евросоюз и другие. Российская сторона настаивает на соответствии прошедшей процедуры нормам международного права.

TJournal уточняет: «Эппл Рус» (российское подразделение Apple) внесла изменения согласно стандартам о спорных территориях (Disputed territories), согласно которым принадлежность отображается в зависимости от политики страны. Таким образом, если зайти в сервисы Apple из Украины, то Крым отобразится как часть украинской территории. Аналогичным образом работает сервис Google Карты.

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Сотрудники Apple внесли правки в продукты компании, указав, что полуостров Крым является российской территорией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на...
 
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