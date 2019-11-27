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Министр иностранных дел Украины раскритиковал Apple за «признание» Крыма российским
28.11.2019 10:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко раскритиковал решение компании Apple отображать Крым как российскую территорию. Об этом политик
Напомним: недавно сотрудники Apple
При этом «Эппл Рус» (российское подразделение Apple) внесла изменения согласно стандартам о спорных территориях (Disputed territories), согласно которым принадлежность отображается в зависимости от политики страны. Таким образом, если зайти в сервисы Apple из Украины, то Крым отобразится как часть украинской территории. Аналогичным образом работает сервис Google Карты.
В 2014 году в Крыму
Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Apple:
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко раскритиковал решение компании Apple отображать Крым как российскую территорию. Об этом политик написал в своем...
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