Министр иностранных дел Украины раскритиковал Apple за «признание» Крыма российским

Источник материала: IT.Tut.by

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко раскритиковал решение компании Apple отображать Крым как российскую территорию. Об этом политик написал в своем Twitter-аккаунте.

Позвольте мне объяснить это понятными вам терминами, Apple. Представьте, как вы кричите, когда ваш дизайн и идеи, годы работы и часть вашего сердца украдены злейшим врагом, а кого-то равнодушного совсем не волнует ваша боль. Вот какие ощущения бывают, когда вы называете Крым российской землей

Напомним: недавно сотрудники Apple внесли правки в продукты компании, указав, что полуостров Крым является российской территорией.

При этом «Эппл Рус» (российское подразделение Apple) внесла изменения согласно стандартам о спорных территориях (Disputed territories), согласно которым принадлежность отображается в зависимости от политики страны. Таким образом, если зайти в сервисы Apple из Украины, то Крым отобразится как часть украинской территории. Аналогичным образом работает сервис Google Карты.

В 2014 году в Крыму прошел референдум о статусе полуострова. По официальным данным, за присоединение к России выступили почти 97% проголосовавших. Этому предшествовал захват зданий местного парламента и правительства, а также блокирование и разоружение украинских частей «зелеными человечками». Мировое сообщество результаты референдума в Крыму не признало. При этом российская сторона настаивает на соответствии прошедшей процедуры нормам международного права.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Apple: