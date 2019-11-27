Ксенофобия и вера в чудеса: четыре нобелевских лауреата со странными убеждениями

Источник материала: IT.Tut.by

В прошлый раз мы рассказали про три заблуждения нобелевских лауреатов , которые принесли вред людям. А в этот раз делимся историями о четырех обладателях Нобелевской премии, которые отличались эксцентричными и порой очень неоднозначными суждениями.

Алексис Каррель и вера в биологическое неравенство



Источник: lamarea.com

Алексису Каррелю вручили Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1912 году за «признание работы по сосудистому шву и трансплантации кровеносных сосудов и органов». Он помог спасти многие жизни и вместе с тем верил в ясновидение и биологическое неравенство людей.

Путь Карреля к премии начался с вышивки и покушения. 24 июня 1894 года на французского президента Мари Франсуа Сади Карно совершили нападение: итальянский анархист Санте Казерио ударил его в артерию ножом. Лучшие врачи не смогли остановить кровотечение, и глава государства умер всего лишь на 57-м году жизни.

21-летнего Алексиса поразила эта история, и он решил научиться сшивать подобные раны. А что для этого нужно? Прежде всего, овладеть иголкой и ниткой. В итоге он освоил технику идеального шва и придумал собственные методы сшивания сосудов, которые позволяли избежать образования тромбов.



Один из способов сшивания сосудов, придуманный Алексисом Каррелем: края отворачивались и сшивались снаружи

Однако изобретение прорывных методов в медицине не мешало ему верить в телепатию, ясновидение и другие чудеса. Так, в 1903 году Каррель стал воинствующим католиком. По его словам, он был свидетелем чудесного исцеления туберкулезного перитонита в городке Лурда в Верхних Пиренеях, где когда-то местная 14-летняя девочка якобы видела Деву Марию.

Кроме того, Каррель одно время хотел стать фермером в Канаде и диктатором в Южной Америке. А в итоге пришел к идеям, похожим на евгенику.

В 1935-м он был признанным ученым, членом совета Рокфеллеровского института (впоследствии Рокфеллеровского университета). И в том же году опубликовал книгу «Человек — это неизвестное» , в которой описывал «известное и неизвестное о человеческом теле и человеческой жизни». Взгляды автор выказывал, скажем так, несколько спорные. Например, он утверждал, что современный путь развития цивилизации продолжать нельзя, так как он ведет к дегенерации.

Так, Алексис Каррель считал, что люди биологически неравны, рассуждал про умственную и физиологическую отсталость пролетариата и доказывал, что качества передаются по наследству, а прогресс предупредительной медицины подавляет естественный отбор. Также, по его мнению, есть лишь один способ добиться того, чтобы каждый ученый обладал большими знаниями и талантом, — уменьшить число ученых.

Неудивительно, что во время немецкой оккупации Франции Каррель активно сотрудничал с нацистами и даже основал при поддержке правительства Виши Институт по изучению проблем человека. В 1944 году, после освобождения страны, институт закрыли.

Хотя Каррель не был арестован за сотрудничество с немцами, его репутация все равно была несколько подмочена. Возможно, это и ускорило его смерть — 5 ноября 1944 года ученый умер от сердечного приступа в возрасте 71 года.

Уильям Шокли и расовый вопрос



Бардин, Шокли и Браттейн в лаборатории. Постановочное рекламное фото 1948 года. К этому времени отношения Шокли и Бардина были бесповоротно испорчены

Уильяма Шокли называют «отцом современной электроники». Он получил Нобелевскую премию по физике в 1956 году совместно с Джоном Бардином и Уолтером Хаузером Браттейном «за исследования полупроводников и открытие транзисторного эффекта». Правда, перед этим он рассорился со своими напарниками, создавшими без его участия рабочий транзистор, попытался помешать патентованию устройства без него и в итоге разработал теорию транзистора, а потом придумал, как улучшить нестабильный точечный транзистор Бардина и Браттейна.

Кроме того, Уильям основал в том же 1956-м Полупроводниковую лабораторию в Калифорнии, которая стала выпускать кремниевые полупроводниковые устройства в месте, которое сейчас называется Кремниевой долиной. А затем опять же со всеми рассорился и вогнал лабораторию в огромные по тем временам долги — до миллиона долларов в год.

Вообще, жизнь Шокли была очень бурной и похожей на мыльную оперу. В 1943 году он пытался застрелиться, что, очевидно, окончилось неудачей. В 1945-м, будучи советником военного министра, представил доклад по стратегии войны с Японией на ее территории, в котором посоветовал «изучить альтернативы» налетам. Неизвестно, знал ли он тогда о состоянии Манхэттенского проекта , но точно был в курсе, что такие работы ведутся.

В 1950-м он объявил своей жене, заболевшей раком матки, что уходит от нее, прямо в палате. В 1961-м Шокли, его вторая жена Эмми Ленниг и 13-летний сын Шокли Ричард попали в автокатастрофу, после которой ученый почти год ходил на костылях и так и не смог полностью восстановиться физически. По мнению товарища Шокли Фредрика Зейтца, именно полученные в 1961 году повреждения головного мозга и обусловили странности в дальнейшем поведении Шокли и его навязчивые идеи о вырождении человечества. Хотя по некоторым данным, ученый стал поговаривать о «власти избранных» еще в 1932 году.

Как бы там ни было, в 1963 году Шокли, отвечая на вопрос журналиста о возможности ядерной войны, неожиданно заявил, что цивилизованный мир катится в сторону, противоположную эволюции: «компетентные люди» ограничивают рождаемость, а «некомпетентные» активно плодятся. Спустя два года ученый сообщил во время публичной лекции, что человечеству угрожают три катастрофы: «ядерная война, голод и генетическое угасание человеческой расы, отказавшейся от эволюционной отбраковки наименее жизнеспособных особей». По его мнению, «безответственные личности производят почти в четыре раза больше потомков, чем более ответственные», поэтому «безответственных» следует стерилизовать или направлять на принудительный аборт.

Скандал вызвали и его заявления о расовом вопросе. В частности, Шокли публично поддержал утверждение о том, что дети чернокожих имеют «врожденную неспособность учиться» так же хорошо, как дети белых. Свои взгляды он детально изложил в 1966 году на годовом собрании Национальной академии наук.

Впоследствии все это переросло в публичные дебаты, на которых Шокли не мог привести адекватные аргументы, зато выигрывал за счет хладнокровия, тогда как его оппоненты в конце концов срывались на оскорбления.

В конце концов чернокожие студенты потребовали изгнать Шокли из университета, у него отобрали почетный докторский диплом. Под конец жизни его считали окончательно выжившим из ума, и он стал персоной нон грата в научном сообществе. До конца своей жизни, вплоть до смерти от рака простаты, Шокли продолжал работы по теме евгеники, которые считал более важными, чем физика.

Кэри Муллис и вера в чудеса



Кадр из TED Talks

Недавно умерший Кэри Муллис был неординарным человеком. В 1993 году он разделил вместе с Майклом Смитом Нобелевскую премию по химии за открытие полимеразной цепной реакции. Теперь методика, созданная на ее основе, применяется в каждой лаборатории, где занимаются ДНК, в том числе помогает криминалистам устанавливать личность подозреваемого. Не зря Кэри Муллиса даже приглашали в 1995-м в качестве эксперта на процесс по делу американского футболиста О. Джея Симпсона, обвинявшегося в убийстве. Правда, тогда сторона обвинения сообщила, что поставит под вопрос его показания в связи с известными фактами употребления алкоголя и наркотиков. Ученый в суде так и не появился.

Одно время, после защиты диссертации по биохимии в Университете Калифорнии в Беркли в 1972 году, Муллис писал фантастику. А в 1998 году издал свою биографию «Танцующий обнаженным на поле разума», где выразил несогласие с научными наблюдениями об изменении климата, истощении озонового слоя и связью между вирусом ВИЧ и СПИДом, объясняя это заговором между экологами, правительствами и учеными, которые таким способом пытаются продвинуть свои карьеры и заработать.

Кроме того, он считал, что астрология должна стать уважаемой отраслью науки, и мечтал встретиться с инопланетянами.

Джеймс Уотсон и обвинения в ксенофобии



Фото: wikimedia.org

Американский биолог Джеймс Уотсон стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине 1962 года — вместе с Фрэнсисом Криком и Морисом Х. Ф. Уилкинсом за открытие структуры молекулы ДНК. Однако он также известен и как сторонник генетического скрининга и генной инженерии в отношении человека.

В частности, Джеймс Уотсон верит, что глупость — это болезнь и что 10% «самых глупых» людей надо лечить. Он также заявлял , что было бы великолепно сделать всех девушек симпатичными при помощи генной инженерии, оскорблял полных людей («всякий раз, когда вы собеседует полных людей, вы чувствуете себя неловко, потому что знаете, что не собираетесь их нанимать»); женщин в науке («я думаю, что наличие всех этих женщин делает их более интересными для мужчин, но они, вероятно, менее эффективны»); и гомосексуалов («если бы можно было найти ген, отвечающий за сексуальную ориентацию, и какая-нибудь женщина решила бы, что не хочет иметь гомосексуального ребенка, — что ж, ну и пусть»).

В 2007 году Уотсон был вынужден уйти с поста главы лаборатории Колд-Спринг-Харбор в Лонг-Айленде, Нью-Йорк, и был выведен из состава ее совета директоров после этой цитаты в The Times : «Я, вообще-то, вижу мрачные перспективы для Африки, потому что вся наша социальная политика строится на допущении факта, что у них уровень интеллекта такой же, как у нас, — тогда как все исследования говорят, что это не так».

В документальном фильме BBC в 2008 году Уотсон сказал, что не считает себя расистом.

В 2019 году ученый был лишен почетных званий, после того как он в очередной раз повторил свои утверждения о связи уровня интеллекта с расовым происхождением в документальном фильме, показанном на американском канале PBS.