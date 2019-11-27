Модернизированный «стратег» Ту-160М передали на испытания

Источник материала: IT.Tut.by

Первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М собран в России. На заводе-изготовителе прошла выкатка самолета из цеха, после чего он был передан на летно-испытательную станцию на испытания, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Фото: twitter.com/EmbassyofRussia

«28 ноября первый глубоко модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М передан из производственных цехов на летно-испытательную станцию КАЗ (Казанский авиационный завод. — Прим. ТАСС) им. С. П. Горбунова для отработки этапа заводских наземных и летных испытаний», — сказал собеседник агентства.

Как уточнил источник, после завершения наземных отработок Ту-160М будет передан на этап летных испытаний.

Собеседник агентства напомнил, что Ту-160М был создан в рамках программы глубокой модернизации строевых самолетов Ту-160. Новая версия самолета должна существенно увеличить общую эффективность авиационного комплекса при применении по назначению.

В январе министр обороны генерал армии Сергей Шойгу во время совещания в Казани сообщил, что первый серийный глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М должен поступить в войска в 2021 году. Глава военного ведомства уточнил, что производство самолета было возобновлено на Казанском авиазаводе.

По словам министра, Ту-160М будет оснащен новейшим бортовым комплексом обороны, современной надежной системой связи с усиленной помехозащищенностью, уникальным оружием, которое существенно расширит его боевые возможности при применении обычных и ядерных средств поражения.