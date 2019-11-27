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Открыта невозможная черная дыра

28.11.2019 14:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Группа астрономов под руководством Лю Цзифэн из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук обнаружила черную дыру, чье существование считалось невозможным. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на EurekAlert!.

Открыта невозможная черная дыра
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Rimas / youtube.com

Черная дыра LB-1, находящаяся в 15 тысячах световых лет от Земли, обладает массой около 70 Солнц. Согласно моделям звездной эволюции, черные дыры такой массы не должны возникать, поскольку крупные звезды на последнем этапе своего существования теряют значительную часть массы в виде звездного ветра. LB-1 вдвое превышает предел для черной дыры, образовавшейся в результате гибели звезды.

Черную дыру обнаружили с помощью Большого многоцелевого спектроскопа для наблюдения обширных районов неба (LAMOST). Он позволяет найти звезды, которые обращаются вокруг невидимых объектов. По словам ученых, открытие заставляет пересмотреть модели формирования черных дыр, масса которых сравнима с массой звезд.

В Млечном Пути содержатся около 100 миллионов черных дыр, возникших в результате гибели звезд. Согласно теоретической модели, звезда с массой более трех Солнц при вспышке сверхновой коллапсирует, при этом давления вырожденного нейтронного газа недостаточно для появления нейтронной звезды. В результате возникает объект, окруженный областью, которую не может покинуть свет. Граница этой области называется горизонтом событий.

 
 
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Группа астрономов под руководством Лю Цзифэн из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук обнаружила черную дыру, чье существование...
 
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