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Объяснено происхождение загадочного космического излучения

29.11.2019 13:22 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Ученые Колумбийского университета объяснили происхождение загадочного космического излучения, которое приходит из областей, где расположены черные дыры и нейтронные звезды. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Phys.org.

Объяснено происхождение загадочного космического излучения
Фото: NASA, ESA, J. Hester (Arizona State University)

Исследователи разработали компьютерные симуляции возможных механизмов, которые порождают высокоэнергетические космические лучи. Оказалось, что ключевую роль играет турбулентность в межзведной среде и перезамыкание сверхсильных магнитных полей. Силовые линии разрываются и быстро воссоединяются, меняя свою конфигурацию, при этом ускоряют заряженные частицы до околосветовых скоростей.

Турбулентность, в свою очередь, способствует флуктуациям в изначальных скоростях частиц, которые в результате могут начать двигаться очень быстро, ускоряясь в магнитном поле.

Специалисты планируют сравнить результаты теоретической работы с наблюдениями электромагнитного спектра Крабовидной туманности, в центре которой находится нейтронная звезда PSR B0531+21, возникшая в результате вспышки сверхновой в 1054 году.

 
 
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Ученые Колумбийского университета объяснили происхождение загадочного космического излучения, которое приходит из областей, где расположены черные дыры...
 
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