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СМИ США: вот почему большая часть суперавианосцев страны не годится для боя

02.12.2019 11:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Из 11 суперавианосцев США не менее шести сейчас находятся в ремонте и на обслуживании и не могут при всем желании принять участие в боевых действиях из-за нехватки денег. Все эти корабли базируются на восточном побережье страны в Норфолке. В будущем ситуация вряд ли окажется более радужной, пишет Military Watch.

СМИ США: вот почему большая часть суперавианосцев страны не годится для боя
Фото: wikimedia.org

Сейчас ВМФ США — единственный в мире флот, имеющий на вооружении суперавианосцы — среди них 10 кораблей класса «Нимиц» и один новейший корабль «Джеральд Форд». Все они превышают по водоизмещению 100 000 тонн, имеют ядерную силовую установку, запускают самолеты с помощью катапульт. Авианосцы могут использовать широкий спектр авиации от истребителей до самолетов дальней радиолокационной разведки и обнаружения.

Несмотря на свою очевидную мощь, авианосцы требуют огромных затрат на эксплуатацию, укомплектование самолетами и сопровождение ударных групп эсминцами и крейсерами. Даже огромного военного бюджета США не хватает на то, чтобы держать в боеготовности весь флот сразу.

В обозримом будущем ситуация будет не лучше. Авианосец «Гарри Трумэн» имеет большие проблемы с электросетью с сентября 2019 года и даже был вынужден прервать миссию. Новейший «Джеральд Форд» никак не доведут до рабочего состояния — проблемы возникают с большим количеством подсистем от лифтов до датчиков.

По мере замены старых «Нимицев» на корабли класса «Джеральд Форд» проблемы могут возрасти — пока не ясно, будут ли более продвинутые новейшие авианосцы с меньшим экипажем и высоким уровнем автоматизации проще или сложнее в эксплуатации, пишет издание.

 
 
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Из 11 суперавианосцев США не менее шести сейчас находятся в ремонте и на обслуживании и не могут при всем желании принять участие в боевых действиях из-за...
 
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