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Белорусско-британский разработчик Gismart открывает офис в Киеве
02.12.2019 13:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Gismart, компания-разработчик развлекательных приложений и игр с общим количеством установок более 500 миллионов, открывает свое представительство в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Фокусом киевской команды Gismart станет разработка гиперказуальных игр. Планируется, что в 2020 году киевский офис соберет 40−50 специалистов. Набор команды уже начался.
Основные направления деятельности компании — создание гиперказуальных игр, паблишинг сторонних мобильных игровых продуктов, а также разработка развлекательных музыкальных приложений. В портфолио Gismart — Cool Goal!, Domino Smash, Cleon, Oil Tycoon, Beat Maker Go, Piano Crush, Guitar Play, WeDrum и другие.
В компании работает более 280 специалистов в Минске, Лондоне и Пекине. При выборе локации четвертого офиса рассматривались несколько городов, включая Киев и Санкт-Петербург, и Киев был выбран за сильное профессиональное геймдев сообщество.
Напомним, что игры Gismart входят в топ-10 самых скачиваемых в мире.
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Gismart, компания-разработчик развлекательных приложений и игр с общим количеством установок более 500 миллионов, открывает свое представительство в Киеве. Об этом...
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