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Россия создаст сплошное радиолокационное поле вдоль всех границ

02.12.2019 13:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Россия создаст вдоль своих границ сплошное радиолокационное поле. Оно позволит заранее фиксировать пуски крылатых ракет, полеты боевых самолетов и других воздушных целей. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на Минобороны.

Россия создаст сплошное радиолокационное поле вдоль всех границ
Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Сейчас в России имеется радиолокационное поле, создаваемое РЛС типа «Воронеж» — оно позволяет отслеживать пуски только баллистических ракет, получая предупреждения о ракетном нападении.

Новая система будет включать загоризонтные станции типа «Контейнер», первая из них встала на дежурство 1 декабря. Дальность обнаружения «Контейнера» обеспечивается тем, что станция улавливает сигналы, отраженные от ионосферы.

По словам главного конструктора РЛС Михаила Петрова, «Контейнер» может обнаруживать самолеты со стелс-системами на расстоянии в 3000 км. При этом станция способна определять, какая конкретно цель перед ней — палубные истребители, бомбардировщики или крылатые ракеты.

 
 
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Россия создаст вдоль своих границ сплошное радиолокационное поле. Оно позволит заранее фиксировать пуски крылатых ракет, полеты боевых самолетов и других...
 
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