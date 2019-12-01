Россия создаст сплошное радиолокационное поле вдоль всех границ

Источник материала: IT.Tut.by

Россия создаст вдоль своих границ сплошное радиолокационное поле. Оно позволит заранее фиксировать пуски крылатых ракет, полеты боевых самолетов и других воздушных целей. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на Минобороны .



Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Сейчас в России имеется радиолокационное поле, создаваемое РЛС типа «Воронеж» — оно позволяет отслеживать пуски только баллистических ракет, получая предупреждения о ракетном нападении.

Новая система будет включать загоризонтные станции типа «Контейнер», первая из них встала на дежурство 1 декабря. Дальность обнаружения «Контейнера» обеспечивается тем, что станция улавливает сигналы, отраженные от ионосферы.

По словам главного конструктора РЛС Михаила Петрова, «Контейнер» может обнаруживать самолеты со стелс-системами на расстоянии в 3000 км. При этом станция способна определять, какая конкретно цель перед ней — палубные истребители, бомбардировщики или крылатые ракеты.