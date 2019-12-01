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Дом самого известного блогера планеты обокрали
02.12.2019 15:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Жена блогера Феликса Чельберга (PewDiePie), у которого на YouTube более 100 миллионов подписчиков, сообщила, что дом молодоженов в Брайтоне ограбили. Об этом
Марция Чельберг написала в своем профиле в Instagram, что в дом молодоженов в Брайтоне вломились неизвестные и вынесли 90% драгоценностей, включая ювелирные изделия и другие украшения. Многие украденные вещи, по словам девушки, она собирала много лет.
«Я понимаю, что это просто материальные блага и что я должна быть счастлива с тем, что у меня осталось. Но все равно я в шоке и мне очень грустно, что все это исчезло вот таким образом», —
Многих пользователей в соцсетях новость о «выносе» дома знаменитой пары взволновала. Некоторые даже сделали несколько мемов,
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