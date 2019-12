Как основатель приложения для знакомств заработал на нас миллиарды долларов

Источник материала: IT.Tut.by

Известный предприниматель Андрей Андреев недавно продал долю в компании, владеющей созданным им приложением для знакомств Badoo. Сумма сделки — от двух до трех миллиардов долларов. 42.TUT.BY рассказывает, какие еще сервисы создал бизнесмен и как сделал на этом огромное состояние.



Андрей Андреев. Фото: instagram.com/andreev

Кто такой Андрей Андреев

Андрей Андреев — это псевдоним. Настоящее имя бизнесмена — Андрей Оганджанянц. Он родился в Москве в 1974 году, его отец был физиком. С самого детства Андрей интересовался электроникой: Forbes отмечает , что уже в возрасте 12 лет молодому человеку удалось «собрать примитивный приемник, который позволял ему говорить с незнакомыми людьми со всего мира».

Впрочем, образование будущий ИТ-предприниматель получал не в странах бывшего СССР. Издание vc.ru пишет , что Андреев учился в Лондоне, а в середине 1990-х годов переехал с родителями в Испанию. Там он успел поступить в университет Валенсии, но не окончил его, увлекшись интернет-технологиями. После Андреев вернулся в Россию, но в будущем получил гражданства и других стран — Великобритании и Мальты.

«Продал 80% компании за 900 тысяч долларов»

Один из первых известных проектов Андреева — система веб-аналитики SpyLog, вышедшая в 1999 году. Она оказалась довольно популярной среди владельцев сайтов и маркетологов. Впрочем, в 2002 году Андреев покинул проект, а в 2007 году SpyLog продали примерно за три миллиона долларов. Получил ли Андреев какие-либо дивиденды, не сообщается.

Вторым «выстрелившим» проектом с его участием в 2002 году стала система контекстной рекламы под названием «Бегун». За полтора года месячный оборот «Бегуна» вырос до приличного уровня в 150 тысяч долларов. В 2003 году Андреев продал 80% компании за 900 тысяч долларов инвестиционному холдингу «Финам».

Mamba или первый серьезный успех

Следующим большим проектом, который Андреев создал уже совместно с владельцем упомянутого выше «Финам», стала служба знакомств «Мамба».

В то время большинство аналогичных сервисов зарабатывало на платном доступе к базе пользователей, но монетизировать «Мамбу» решили иначе — с помощью простой, но еще никем не проверенной на тот момент механики. Главной отличительной чертой сервиса стала бесплатная регистрация и доступ к хранящей в ней базе профилей других пользователей.



Так выглядел сайт Mamba

Пользователям сервиса предлагалось за деньги поместить собственный профиль на первую страницу сайта и таким образом повысить популярность и рейтинг. По неподтвержденной информации, в пиковые моменты самые «ходовые» места могли стоить по тысяче долларов, и находились люди, которые оплачивали их одним SMS-сообщением.

«Мамбу» запустили в 2003 году, через год-полтора у сервиса в распоряжении оказалась база с более чем одним миллионом пользователей. По информации Forbes , упоминавшийся ранее холдинг «Финам» инвестировал в «Мамбу» 20 миллионов долларов в обмен на долю в 90%, в 2006 году Андреев продал «Финаму» оставшуюся долю за сумму, размер которой не разглашается.

Как появился главный проект Андреева — Badoo

Но Андрееву хотелось большего — выхода на международный рынок. «После удачного эксперимента с Mamba в России я захотел создать продукт для всего мира. И вот тогда, в 2006-м, я продал Mamba и стал работать над Badoo. Позже, чтобы лучше понять иностранный рынок, я с основной командой перебрался в Лондон», — рассказал предприниматель в интервью изданию InStyle .

Релиз Badoo состоялся в 2006 году вскоре после появления Facebook и почти одновременно с «ВКонтакте» и «Одноклассниками». На тот момент Badoo позиционировался иначе, чем сейчас — сервис напоминал названные выше соцсети и не воспринимался исключительно как сервис для знакомств. Впрочем, так продолжалось недолго.



А так Badoo в первые годы после запуска

В 2007 Андреев продал 10% своей доли в Badoo за сумму в 30 миллионов долларов, через какое-то время — еще 10% за неназванную сумму. Конкурировать с Facebook, которая очень быстро набирала популярность у пользователей по всему миру, становилось все сложнее. В тот момент вектор развития Badoo изменился. Если тот же Facebook воспринимался скорее как соцсеть для уже знакомых людей, то творение Андреева специально стали позиционировать в качестве решения для новых знакомств.

За пять лет база зарегистрированных в Badoo пользователей составила порядка 100−130 миллионов человек. По словам Андреева, в 2011 году оборот компании составлял 150 миллионов долларов. Сервис стал популярен в Испании, Мексике, Франции, Португалии и Латинской Америке.

Выход на рынок США и борьба с Tinder

Следующим шагом развития Badoo Андреев видел выход на американский рынок. Сделать это планировалось с помощью покупки и интеграции в Badoo проекта Hot or Not, разработанного в США. Его суть — в оценке привлекательности людей по 10-балльной шкале.

По сути, пользователям Hot or Not предлагалось выбрать, кто из них красивее всего. Прототипом созданной во время учебы в Гарвардском университете Марком Цукербергом программы FaceMash по оценке привлекательности местных студенток являлась как раз механика Hot or Not.

В 2012 начался процесс покупки Hot or Not Андреевым, сделка завершилась в 2014 году. Сервис максимально упростили и перевыпустили в формате мобильного приложения — пользователям предлагалось нажать на одну из двух кнопок (сердечко или крест). Если их симпатии совпадали, открывался приватный чат. Впрочем, в качестве отдельного приложения популярности программа не взыскала.





Эта же механика появилась в Badoo. Она используется и в программе главного конкурента Badoo — американского сервиса Tinder. По словам Андреева, именно создатели Tinder позаимствовали решение со свайпами влево и вправо для совпадения симпатий пользователей, но разобраться, кто из конкурентов внедрил ее первым, сложно. Но по состоянию на 2014 год Badoo располагала базой пользователей уже в 214 миллионов человек, оборот компании составлял несколько сотен миллионов долларов.

Впрочем, обойтись без скандалов и не испортить репутацию у создателей Badoo не вышло. Издание Forbes USA даже выпустило материал под названием «Секс, наркотики, женоненавистничество и безнравственность в штаб-квартире Badoo». В нем бывшие сотрудники Badoo (в основном, девушки) рассказывали о сексистских взглядах топ-менеджеров компании, также говорилось и об уходе организации от налогов. Впрочем, Андреев все обвинения отрицал.

Запуск Bumble и американская экспансия

В 2014 году одна из основательниц Tinder Уитни Вульф Херд ушла из компании, обвинив своего партнера «в оскорблениях, сексизме, отзыве статуса соучредителя и домогательствах». Вульф решилась на запуск собственного сервиса под названием Bumble, ориентированного на женщин. В нем начать разговор с собеседником может только девушка — эта идея вскоре смогла изменить рынок и понравилась Андрееву, который проинвестировал в проект и таким образом завладел 79% его активов.

Приложение быстро стало набирать популярность у пользователей, особенно в США — давняя мечта Андреева по экспансии на американский рынок начала исполняться. По информации сервиса SensorTower, в 2019 году Bumble (50 миллионов активных пользователей) опережает Badoo (425 миллионов активных пользователей) по доходам, несмотря на меньшую аудиторию.

Успех Bumble, ориентированного на узкую категорию пользователей, показал Андрееву — схема рабочая, можно инвестировать в другие рискованные проекты. В 2016 году появился сервис для гей-знакомств Chappy, разработанный на базе Badoo. В 2018 году сотрудниками Bumble был создан дейтинг-проект под названием Lumen, ориентированный на людей старше 50 лет. Его инвестором также стал Андреев.

Продажа Badoo за три миллиарда долларов

В июне 2019 года предприниматель заявил о создании холдинга MagicLab — компании, которая объединила Badoo, Bumble, Chappy и Lumen с общей базой более пользователей в более чем 500 миллионов человек. В ноябре Андреев заявил о продаже своей доли (по разным данным, 70−80%) в недавно созданной компании — сумма сделки может составлять от двух до трех миллиардов долларов.

Для сравнения: в 2012 году Facebook купил Instagram за миллиард долларов, немного позже Павел Дуров получил за продажу своей доли «ВКонтакте» менее 500 миллионов долларов, в 2015 году ему же предлагали продать мессенджер Telegram за миллиард долларов.

В своем Instagram-аккаунте Андреев написал , что «покидает MagicLab, чтобы делать то, что ему нравится больше всего — создавать нечто еще более грандиозное».