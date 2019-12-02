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Как основатель приложения для знакомств заработал на нас миллиарды долларов

03.12.2019 10:22 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Известный предприниматель Андрей Андреев недавно продал долю в компании, владеющей созданным им приложением для знакомств Badoo. Сумма сделки — от двух до трех миллиардов долларов. 42.TUT.BY рассказывает, какие еще сервисы создал бизнесмен и как сделал на этом огромное состояние.

Как основатель приложения для знакомств заработал на нас миллиарды долларов
Андрей Андреев. Фото: instagram.com/andreev

Кто такой Андрей Андреев

Андрей Андреев — это псевдоним. Настоящее имя бизнесмена — Андрей Оганджанянц. Он родился в Москве в 1974 году, его отец был физиком. С самого детства Андрей интересовался электроникой: Forbes отмечает, что уже в возрасте 12 лет молодому человеку удалось «собрать примитивный приемник, который позволял ему говорить с незнакомыми людьми со всего мира».

Впрочем, образование будущий ИТ-предприниматель получал не в странах бывшего СССР. Издание vc.ru пишет, что Андреев учился в Лондоне, а в середине 1990-х годов переехал с родителями в Испанию. Там он успел поступить в университет Валенсии, но не окончил его, увлекшись интернет-технологиями. После Андреев вернулся в Россию, но в будущем получил гражданства и других стран — Великобритании и Мальты.

«Продал 80% компании за 900 тысяч долларов»

Один из первых известных проектов Андреева — система веб-аналитики SpyLog, вышедшая в 1999 году. Она оказалась довольно популярной среди владельцев сайтов и маркетологов. Впрочем, в 2002 году Андреев покинул проект, а в 2007 году SpyLog продали примерно за три миллиона долларов. Получил ли Андреев какие-либо дивиденды, не сообщается.

Вторым «выстрелившим» проектом с его участием в 2002 году стала система контекстной рекламы под названием «Бегун». За полтора года месячный оборот «Бегуна» вырос до приличного уровня в 150 тысяч долларов. В 2003 году Андреев продал 80% компании за 900 тысяч долларов инвестиционному холдингу «Финам».

Mamba или первый серьезный успех

Следующим большим проектом, который Андреев создал уже совместно с владельцем упомянутого выше «Финам», стала служба знакомств «Мамба».

В то время большинство аналогичных сервисов зарабатывало на платном доступе к базе пользователей, но монетизировать «Мамбу» решили иначе — с помощью простой, но еще никем не проверенной на тот момент механики. Главной отличительной чертой сервиса стала бесплатная регистрация и доступ к хранящей в ней базе профилей других пользователей.

Как основатель приложения для знакомств заработал на нас миллиарды долларов
Так выглядел сайт Mamba

Пользователям сервиса предлагалось за деньги поместить собственный профиль на первую страницу сайта и таким образом повысить популярность и рейтинг. По неподтвержденной информации, в пиковые моменты самые «ходовые» места могли стоить по тысяче долларов, и находились люди, которые оплачивали их одним SMS-сообщением.

«Мамбу» запустили в 2003 году, через год-полтора у сервиса в распоряжении оказалась база с более чем одним миллионом пользователей. По информации Forbes, упоминавшийся ранее холдинг «Финам» инвестировал в «Мамбу» 20 миллионов долларов в обмен на долю в 90%, в 2006 году Андреев продал «Финаму» оставшуюся долю за сумму, размер которой не разглашается.

Как появился главный проект Андреева — Badoo

Но Андрееву хотелось большего — выхода на международный рынок. «После удачного эксперимента с Mamba в России я захотел создать продукт для всего мира. И вот тогда, в 2006-м, я продал Mamba и стал работать над Badoo. Позже, чтобы лучше понять иностранный рынок, я с основной командой перебрался в Лондон», — рассказал предприниматель в интервью изданию InStyle.

Релиз Badoo состоялся в 2006 году вскоре после появления Facebook и почти одновременно с «ВКонтакте» и «Одноклассниками». На тот момент Badoo позиционировался иначе, чем сейчас — сервис напоминал названные выше соцсети и не воспринимался исключительно как сервис для знакомств. Впрочем, так продолжалось недолго.

Как основатель приложения для знакомств заработал на нас миллиарды долларов
А так Badoo в первые годы после запуска

В 2007 Андреев продал 10% своей доли в Badoo за сумму в 30 миллионов долларов, через какое-то время — еще 10% за неназванную сумму. Конкурировать с Facebook, которая очень быстро набирала популярность у пользователей по всему миру, становилось все сложнее. В тот момент вектор развития Badoo изменился. Если тот же Facebook воспринимался скорее как соцсеть для уже знакомых людей, то творение Андреева специально стали позиционировать в качестве решения для новых знакомств.

За пять лет база зарегистрированных в Badoo пользователей составила порядка 100−130 миллионов человек. По словам Андреева, в 2011 году оборот компании составлял 150 миллионов долларов. Сервис стал популярен в Испании, Мексике, Франции, Португалии и Латинской Америке.

Выход на рынок США и борьба с Tinder

Следующим шагом развития Badoo Андреев видел выход на американский рынок. Сделать это планировалось с помощью покупки и интеграции в Badoo проекта Hot or Not, разработанного в США. Его суть — в оценке привлекательности людей по 10-балльной шкале.

По сути, пользователям Hot or Not предлагалось выбрать, кто из них красивее всего. Прототипом созданной во время учебы в Гарвардском университете Марком Цукербергом программы FaceMash по оценке привлекательности местных студенток являлась как раз механика Hot or Not.

В 2012 начался процесс покупки Hot or Not Андреевым, сделка завершилась в 2014 году. Сервис максимально упростили и перевыпустили в формате мобильного приложения — пользователям предлагалось нажать на одну из двух кнопок (сердечко или крест). Если их симпатии совпадали, открывался приватный чат. Впрочем, в качестве отдельного приложения популярности программа не взыскала.

Как основатель приложения для знакомств заработал на нас миллиарды долларов

Эта же механика появилась в Badoo. Она используется и в программе главного конкурента Badoo — американского сервиса Tinder. По словам Андреева, именно создатели Tinder позаимствовали решение со свайпами влево и вправо для совпадения симпатий пользователей, но разобраться, кто из конкурентов внедрил ее первым, сложно. Но по состоянию на 2014 год Badoo располагала базой пользователей уже в 214 миллионов человек, оборот компании составлял несколько сотен миллионов долларов.

Впрочем, обойтись без скандалов и не испортить репутацию у создателей Badoo не вышло. Издание Forbes USA даже выпустило материал под названием «Секс, наркотики, женоненавистничество и безнравственность в штаб-квартире Badoo». В нем бывшие сотрудники Badoo (в основном, девушки) рассказывали о сексистских взглядах топ-менеджеров компании, также говорилось и об уходе организации от налогов. Впрочем, Андреев все обвинения отрицал.

Запуск Bumble и американская экспансия

В 2014 году одна из основательниц Tinder Уитни Вульф Херд ушла из компании, обвинив своего партнера «в оскорблениях, сексизме, отзыве статуса соучредителя и домогательствах». Вульф решилась на запуск собственного сервиса под названием Bumble, ориентированного на женщин. В нем начать разговор с собеседником может только девушка — эта идея вскоре смогла изменить рынок и понравилась Андрееву, который проинвестировал в проект и таким образом завладел 79% его активов.

Приложение быстро стало набирать популярность у пользователей, особенно в США — давняя мечта Андреева по экспансии на американский рынок начала исполняться. По информации сервиса SensorTower, в 2019 году Bumble (50 миллионов активных пользователей) опережает Badoo (425 миллионов активных пользователей) по доходам, несмотря на меньшую аудиторию.

Успех Bumble, ориентированного на узкую категорию пользователей, показал Андрееву — схема рабочая, можно инвестировать в другие рискованные проекты. В 2016 году появился сервис для гей-знакомств Chappy, разработанный на базе Badoo. В 2018 году сотрудниками Bumble был создан дейтинг-проект под названием Lumen, ориентированный на людей старше 50 лет. Его инвестором также стал Андреев.

Продажа Badoo за три миллиарда долларов

В июне 2019 года предприниматель заявил о создании холдинга MagicLab — компании, которая объединила Badoo, Bumble, Chappy и Lumen с общей базой более пользователей в более чем 500 миллионов человек. В ноябре Андреев заявил о продаже своей доли (по разным данным, 70−80%) в недавно созданной компании — сумма сделки может составлять от двух до трех миллиардов долларов.

Для сравнения: в 2012 году Facebook купил Instagram за миллиард долларов, немного позже Павел Дуров получил за продажу своей доли «ВКонтакте» менее 500 миллионов долларов, в 2015 году ему же предлагали продать мессенджер Telegram за миллиард долларов.

В своем Instagram-аккаунте Андреев написал, что «покидает MagicLab, чтобы делать то, что ему нравится больше всего — создавать нечто еще более грандиозное».

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Теги: знакомства
 
 
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Известный предприниматель Андрей Андреев недавно продал долю в компании, владеющей созданным им приложением для знакомств Badoo. Сумма сделки — от двух до трех...
 
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