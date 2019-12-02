ФБР назвало российское ПО «контрразведывательной угрозой»

Источник материала: IT.Tut.by

Федеральное бюро расследований (ФБР) США считает, что все разработанные в России мобильные приложения представляют «потенциальную контрразведывательную угрозу». Об этом говорится в письме ведомства, направленном лидеру демократического меньшинства в Сенате Конгресса Чаку Шумеру (от штата Нью-Йорк), сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.



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По оценке ФБР, «российские разведывательные службы обладают мощными возможностями использования в своих интересах информационных технологий». Ведомство утверждает, что российские власти «могут получать удаленный доступ ко всем каналам коммуникации и серверам в российских сетях», не требуя доступа от провайдеров.

Американские спецслужбы называют в качестве примера приложения, представляющего «контрразведывательную угрозу», FaceApp, разработанное фирмой Wireless Lab из России.

В июле Шумер обращался к ФБР и Федеральной торговой комиссии с просьбой разобраться с последствиями использования FaceApp американскими гражданами. Приложение позволяет менять внешность, возраст и пол человека на загруженной цифровой фотографии. Сенатор был обеспокоен тем, что доступ к данным граждан США может быть предоставлен «третьим сторонам, включая власти зарубежных стран».

После этого создатель приложения россиянин Ярослав Гончаров заявил журналу Forbes, что компания не использует личные данные пользователей без их согласия. Разработчики пояснили, что FaceApp выполняет большую часть обработки фотографий в облаке, куда загружается только фотография, выбранная пользователем для редактирования. При этом большинство изображений удаляются с серверов в течение 48 часов с момента загрузки. Основная группа разработчиков находится в России, но данные не передаются в страну, заявили в компании.