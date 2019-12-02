Самое время покупать? Новые iPhone дешевеют в Беларуси, разница достигла 25%

Источник материала: IT.Tut.by

25 октября в Беларуси начались официальные продажи iPhone 11 и iPhone 11 Pro, в интернет-магазинах гаджеты появились за месяц до этого. Мы проверили, на сколько с того момента устройства подешевели в Беларуси.





Начнем с официально продаваемых у нас смартфонов. В октябре цены были такими: iPhone 11 (64 ГБ) — 2099 рублей, iPhone 11 Pro (64 ГБ) — 2999 рублей, iPhone 11 Pro Max (64 ГБ) — 3299 рублей. Сегодня эти же гаджеты продаются соответственно за 1999, 2799 и 2999 рублей. Разница в цене достигает 10%.

В обычных интернет-магазинах (скорее всего, при покупке в них вы не сможете рассчитывать на полноценную гарантию) цены упали еще ниже, особенно если сравнивать их с сентябрьскими. Например, iPhone 11 на 64 ГБ памяти тогда продавался за 2200 рублей. Сегодня — от 1850 рублей. Разница — 16%. Чтобы увидеть все цены нажмите на кнопку «Все предложения»:

Более технически продвинутый iPhone 11 Pro (64 ГБ) оценивался в 3300 рублей. Сейчас устройство отдают от 2650 рублей. Разница — 20%. Чтобы увидеть все цены нажмите на кнопку «Все предложения»:

Увеличенный iPhone 11 Pro Max (64 ГБ) стоил в конце сентября 3700 рублей. Нынешняя цена устройства — от 2800 рублей. Разница — 25%. Чтобы увидеть все цены нажмите на кнопку «Все предложения»:

Напомним: iPhone 11 и iPhone 11 Pro — самые новые топовые смартфоны компании Apple. Они отличаются сдвоенными и строенными основными камера с функциями искусственного интеллекта, а также увеличившейся по сравнению с прошлыми аппаратами производительностью и временем автономной работы.