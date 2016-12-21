МИНСК, 21 дек — Sputnik. В числе задержанных за коррупционные связи с СЗАО "БелАВМ" задержаны начальник главного управления валютно-финансового мониторинга Национального банка Республики Беларусь Анатолий Мороз и его заместитель Екатерина Павловская.

Комитет государственной безопасности во вторник сообщил о пресечении масштабной коррупционной схемы, организованные работниками СЗАО "БелАВМ" во главе с генеральным директором Дмитрием Рониным, в которые были вовлечены представители госорганов. В сообщении ведомства говорилось о задержании руководства СЗАО "БелАВМ": самого Роина, его заместителя Николая Романовича и сотрудника СЗАО Леонида Горбаческого.

Кроме того, по этому делу при передаче взятки Рониным в размере 20 тысяч долларов и управляющую Фондом социальной защиты населения (ФСЗН) Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Людмилу Бачило. Она написала явку с повинной. Также под стражей оказался и начальник управления информатизации ФСЗН Виталий Старовойтов, ответственный за подготовку конкурсных документов на закупку средств вычислительной техники.

В этот же день стало известно, что в коррупционную схему были вовлечены председатель правления ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "Единое расчётно-информационное пространство" (ЕРИП) Олег Веремейчик, а также два топ-менеджера Нацбанка. Кто именно — в пресс-релизе КГБ не уточнялось, вечером в эфире белорусских телеканалов официальный представитель Комитета государственной безопасности Беларусь Дмитрий Побяржин озвучил их имена.

"Задержан начальник главного управления валютно-финансового мониторинга Национального банка Республики Беларусь Анатолий Мороз и его заместитель Екатерина Павловская", — заявил он.

По информации, КГБ задокументировано три эпизода получения Морозом от Ронина взяток в сумме не менее 13 тысяч долларов за выбор СЗАО "БелАВМ" в качестве поставщика оборудования".

Побяржин также уточнил причины задержания руководителя "ЕРИП".

"Олег Веремейчик в июле 2016 года получил от Ронина 9 тысяч долларов, а в ноябре того года — 6400 евро за содействие в организации и проведении в интересах "БелАВМ" договорного" тендера на поставку оборудования на сумму порядка 28 миллиардов неденоминированных рублей", — пояснил он.

В IT-сообществе считают, что по делу Ронина могут быть и другие громкие задержания. На рынке СЗАО "БелАВМ" представлена с 1992 года, компания практически полностью обеспечивали государственные заказы. В 2015-м БелАВМ входила в список пятидесяти компаний-чемпионов по количеству выигранных тендеров. Читайте подробнее в материале " БелАВМ: чем занимается компания задержанного КГБ за взятки Ронина">>