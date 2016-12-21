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Нападение на теннисистку Квитову: спортсменка пропустит три месяца

21.12.2016 09:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 дек — Sputnik. Чешская теннисистка Петра Квитов перенесла операцию после совершенного на нее нападения грабителей и не сможет выходить на корт как минимум три месяца, сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на АП.

Нападение на теннисистку Квитову: спортсменка пропустит три месяца
© Sputnik Антон Денисов
Квартирный вор ранил ножом чешскую теннисистку Квитову

Накануне чешском городе Простеёв неизвестный по ложным предлогом проник в дом 11-й ракетки мира и напал на нее. В результате нападения 26-летняя теннисистка получила повреждения сухожилий левой руки, которой она играет, травмы всех пяти пальцев и двух нервов. Спортсменка была доставлена в больницу. Почти четыре Квитова провела на операционном столе.

"Масштабы травмы серьезные, но Петра является молодой и сильной, по словам хирурга, который не видит причин, почему она не может вернуться к игре в теннис. Врачи прооперировали все пять пальцев левой руки. Она не сможет нагружать травмированную руку в течение трех месяцев", — сказал представитель женской сборной Чехии Карел Тейкал.

Таким образом, Квитова точно пропустит начало нового сезона, в том числе Открытый чемпионат Австралии.

Как сообщили в местной полиции, нападавшему, которому на вид порядка 35 лет, удалось скрыться, в настоящее время ведутся его поиски. Вор похитил из квартиры пять тысяч крон (около 200 долларов). 

"Это было случайное криминальное нападение, не было так, что кто-то хотел напасть именно на Петру Квитову. Это был грабитель квартир, случайно выбравший на сей раз квартиру Петры", — заявил Тейкал.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 21 дек — Sputnik. Чешская теннисистка Петра Квитов перенесла операцию после совершенного на нее нападения грабителей и не сможет выходить на корт как минимум...

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