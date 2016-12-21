МИНСК, 21 дек — Sputnik. Известная российская балерина Анастасия Волочкова провела несколько часов в снежном плену по дороге на концерт в Караганду, сообщает Sputnik Казахстан .

Актриса направлялась из Астаны в Караганду, где с ее участием во Дворце культуры горняков был запланирован комедийный спектакль "Леди". Помимо Волочковой в постановке задействованы Сергей Астахов, Илья Соколовский, Андрей Харитонов и другие.

Фото опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Дек 20 2016 в 8:46 PST

"Жизнь без приключений скучна. Но сегодня по дороге из Астаны в Караганду нам было реально страшно. Автобан замело и пришлось ехать по длинной дороге на спектакль. Начался буран, метель, дорогу занесло снегом, туман. За окном автомобиля ничего не было видно, кроме белого облака снежного и вьюги. И вот мы застряли посередине пути, как и несколько других машин.. И оказались в замкнутом круге… Это было очень страшно и холодно", — написала Волочкова в своем аккаунте в Instagram.

Видео опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Дек 20 2016 в 8:58 PST

Балерина назвала случившееся "эсктримом". По словам Волочковой, она очень испугалась.

Видео опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Дек 20 2016 в 9:47 PST

К счастью, для актеров все закончилось благополучно. Дорога из Астаны в Караганду заняла восемь часов.