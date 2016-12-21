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Врач, незаконно выводивший из запоя психотропом, задержан в Минске

21.12.2016 10:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 дек — Sputnik. Доктор одного из минских медицинских центров незаконно выводил людей из запоя; мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет, сообщила Sputnik пресс-офицер Партизанского РУВД Наталья Ганусевич.

Врач, незаконно выводивший из запоя психотропом, задержан в Минске
© flickr.com/ Global Panorama
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"Сотрудниками отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Партизанского РУВД Минска задержан 35-летний доктор одного из столичных медцентров, который незаконным путем выводил людей из запоя, выезжая к ним домой", — расскзала Ганусевич.

По ее словам, на основном месте работы врач занимался выводом людей из запоя. В свободное время мужчина брал "заказы на снятие похмелья" и оказывал услуги на дому, выезжая к клиенту.

"При проведении данной процедуры использовался медикамент "Диазепам", который обладает психотропным эффектом", — продолжила Ганусевич.

Она подчеркнула, что коллеги задержанного не знали о его дополнительном способе заработка.

Задержать его удалось в ходе одного из выездов. Во время обыска у доктора обнаружили восемь ампул,  21 таблетку и два шприца с "Диазепамом".

"В настоящий момент в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов)", — заключила Ганусевич.

Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Доктор "спасал" людей от похмелья с помощью медикаментов, обладающих психотропным эффектом; стоимость незаконной услуги — 150 рублей.

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