В минувшие выходные компания молодых людей в автобусе начала выкрикивать фашистские речевки. Один из пассажиров не выдержал и в салоне вспыхнула драка — мужчина «вынужденно применил холодное оружие». теперь милиция ищет очевидцев происшествия, говорится в сюжете программы « Зона Х » на белорусском телевидении.

Минчанин вечером возвращался домой, когда в автобус вошла компания парней. Новые пассажиры стали выкрикивать фашистские речевки, отдавать друг другу приветствия, схожие с нацистскими. После нескольких замечаний завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. В результате инцидента пожилой мужчина, предположительно обороняясь, ранил одного из парней ножом.

«Их было четыре человека. Ребята молодые — лет по 20−22. Начали выкрикивать фашистские лозунги. Ну вы сами знаете, мы такое поколение, росли после войны… Они не представляют, что это такое», — рассказал пожилой мужчина Николай, вступивший в драку с молодежью.

Всем участникам конфликта в милиции дается правовая оценка.

В милиции сообщили, что компания молодежи придерживается ультраправых взглядов и «вся компания близка к футболу». Один из молодых людей госпитализирован с ножевым ранением, его жизни ничто не угрожает. Двое — задержаны, еще личность одного устанавливается — парень убежал при попытке его задержать. Неравнодушний пенсионер Николай — на свободе. Сейчас правоохранители ищут свидетелей инцидента.

«Правоохранители обеспокоены ростом националистических настроений в последнее время. «В ГУБОП сообщили, что практически еженедельно в милицию поступают около десятка сообщений о проявлении радикального национализма, демонстрации свастики и других действий, грубо нарушающих общественный порядок. Если вы стали свидетелем драки в автобусе либо иного проявления ультраправых радикалов, в милиции просят позвонить по телефонам: 017 — 327 72 18 или 102», — говорится в сюжете телеканала.