﻿﻿ Пассажир с ножом ввязался в драку с молодежью в автобусе из-за нацистских речевок. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Пассажир с ножом ввязался в драку с молодежью в автобусе из-за нацистских речевок

21.12.2016 10:55 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В минувшие выходные компания молодых людей в автобусе начала выкрикивать фашистские речевки. Один из пассажиров не выдержал и в салоне вспыхнула драка — мужчина «вынужденно применил холодное оружие». теперь милиция ищет очевидцев происшествия, говорится в сюжете программы «Зона Х» на белорусском телевидении.

Минчанин вечером возвращался домой, когда в автобус вошла компания парней. Новые пассажиры стали выкрикивать фашистские речевки, отдавать друг другу приветствия, схожие с нацистскими. После нескольких замечаний завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. В результате инцидента пожилой мужчина, предположительно обороняясь, ранил одного из парней ножом.

«Их было четыре человека. Ребята молодые — лет по 20−22. Начали выкрикивать фашистские лозунги. Ну вы сами знаете, мы такое поколение, росли после войны… Они не представляют, что это такое», — рассказал пожилой мужчина Николай, вступивший в драку с молодежью.

Всем участникам конфликта в милиции дается правовая оценка.

В милиции сообщили, что компания молодежи придерживается ультраправых взглядов и «вся компания близка к футболу». Один из молодых людей госпитализирован с ножевым ранением, его жизни ничто не угрожает. Двое — задержаны, еще личность одного устанавливается — парень убежал при попытке его задержать. Неравнодушний пенсионер Николай — на свободе. Сейчас правоохранители ищут свидетелей инцидента.

«Правоохранители обеспокоены ростом националистических настроений в последнее время. «В ГУБОП сообщили, что практически еженедельно в милицию поступают около десятка сообщений о проявлении радикального национализма, демонстрации свастики и других действий, грубо нарушающих общественный порядок. Если вы стали свидетелем драки в автобусе либо иного проявления ультраправых радикалов, в милиции просят позвонить по телефонам: 017 — 327 72 18 или 102», — говорится в сюжете телеканала.

 
 
Ссылка на источник 212
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из молодых людей госпитализирован с ножевым ранением, его жизни ничто не угрожает. Двое - задержаны, еще личность одного устанавливается - парень убежал при...

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Врач, незаконно выводивший из запоя психотропом, задержан в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика