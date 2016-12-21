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Водитель Audi, избегая столкновения в Гродно, сбил человека
21.12.2016 13:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 дек – Sputnik. Автомобиль Audi, водитель которого старался избежать аварии, сбил на разделительной полосе в Гродно молодого человека, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
ДТП произошло накануне около 18:00 на улице Маслакова областного центра.
"Водитель Audi перед пересечением с улицей Издательской неверно выбрал дистанцию. Перед ним остановились Volkswagen и Suzuki. Сместиться в сторону мешал транспорт в соседней полосе", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили: чтобы не столкнуться, мужчина начал тормозить и выехал на разделительную полосу, где молодого человека. Сбитого машина до его падения на проезжую часть провезла на капоте.
Сообщается, что житель Гродно с переломом ноги был помещен в больницу. В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку.
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Автолюбитель неверно выбрал дистанцию и не успевал затормозить перед остановившимися впереди машинами.
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