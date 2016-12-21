МИНСК, 21 дек – Sputnik. Автомобиль Audi, водитель которого старался избежать аварии, сбил на разделительной полосе в Гродно молодого человека, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

ДТП произошло накануне около 18:00 на улице Маслакова областного центра.

"Водитель Audi перед пересечением с улицей Издательской неверно выбрал дистанцию. Перед ним остановились Volkswagen и Suzuki. Сместиться в сторону мешал транспорт в соседней полосе", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили: чтобы не столкнуться, мужчина начал тормозить и выехал на разделительную полосу, где молодого человека. Сбитого машина до его падения на проезжую часть провезла на капоте.

Сообщается, что житель Гродно с переломом ноги был помещен в больницу. В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку.