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Audi перевернулась в Пуховичском районе, водитель погиб
21.12.2016 14:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 дек – Sputnik. Водитель легкового автомобиля Audi погиб в результате ДТП в Пуховичском районе: машина выехала в кювет и перевернулась, сообщили Sputnik в среду в УВД Миноблисполкома.
Авария произошла 20 декабря около 22:00 возле поселка Свислочь.
"На неосвещенном участке дороги 32-летний мужчина, управляя автомашиной Audi А6, не справился с управлением, выехал по ходу движения правый кювет, где опрокинулся", – сказали в УВД.
Там также сообщили, что в результате аварии водитель – житель Свислочи – скончался на месте происшествия.
В УВД уточнили, что, по предварительной информации, водитель на момент аварии был трезв, а на автомобиле были установлены зимние шины.
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По информации милиции, мужчина, находившийся за рулем машины, был трезв, на автомобиле были установлены зимние шины.
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