МИНСК, 21 дек – Sputnik. Водитель легкового автомобиля Audi погиб в результате ДТП в Пуховичском районе: машина выехала в кювет и перевернулась, сообщили Sputnik в среду в УВД Миноблисполкома.

Авария произошла 20 декабря около 22:00 возле поселка Свислочь.

"На неосвещенном участке дороги 32-летний мужчина, управляя автомашиной Audi А6, не справился с управлением, выехал по ходу движения правый кювет, где опрокинулся", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что в результате аварии водитель – житель Свислочи – скончался на месте происшествия.

В УВД уточнили, что, по предварительной информации, водитель на момент аварии был трезв, а на автомобиле были установлены зимние шины.