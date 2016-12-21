МИНСК, 21 дек – Sputnik. Молодой человек скончался на улице в Лиде по пути в больницу, правоохранительные органы проводят по факту проверку, сообщил ресурс LidaInfo .

Инцидент в районном центре произошел днем накануне на проспекте Победы возле магазина "Гарант".

Как сообщает ресурс, тело 26-летнего местного жителя обнаружили прохожие, они же вызвали на место происшествия скорую помощь. Молодой человек скончался прямо на улице по пути в больницу, куда направлялся из-за ухудшения состояния здоровья.

Известно, что погибший лидчанин страдал хроническим заболеванием. В настоящее время по факту смерти мужчины правоохранительные органы проводят проверку, назначена соответствующая медицинская экспертиза.