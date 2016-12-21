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Молодой человек умер на улице в Лиде по дороге в больницу

21.12.2016 15:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 дек – Sputnik. Молодой человек скончался на улице в Лиде по пути в больницу, правоохранительные органы проводят по факту проверку, сообщил ресурс LidaInfo.

Молодой человек умер на улице в Лиде по дороге в больницу
© Sputnik/ Виктор Толочко
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Инцидент в районном центре произошел днем накануне на проспекте Победы возле магазина "Гарант".

Как сообщает ресурс, тело 26-летнего местного жителя обнаружили прохожие, они же вызвали на место происшествия скорую помощь. Молодой человек скончался прямо на улице по пути в больницу, куда направлялся из-за ухудшения состояния здоровья.

Известно, что погибший лидчанин страдал хроническим заболеванием. В настоящее время по факту смерти мужчины правоохранительные органы проводят проверку, назначена соответствующая медицинская экспертиза.

 
Теги: Минск
 
 
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Известно, что молодой человек страдал хроническим заболеванием и шел в медучреждение из-за ухудшения здоровья.

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