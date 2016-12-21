МИНСК, 21 дек — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России убитому в результате террористического акта послу в Анкаре Андрею Карлову, сообщается на сайте Кремля .



© Sputnik Илья Питалев Постпред РФ в СНГ об убитом коллеге: погиб, как солдат Родины

Глава российской дипмиссии в Турции был застрелен вечером 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По информации турецких властей, убийство совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ. Нападавший был сразу ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".

"За проявленные стойкость и мужество на посту Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации присвоить звание Героя Российской Федерации Карлову Андрею Геннадьевичу (посмертно)", — говорится в тексте указа, подписанного Путиным.

Нападение на посла — нападение на страну

Убийство Карлова было эмоционально очень тяжелой новостью для Путина, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин решительно осудил произошедшую провокацию. Квалифицировал ее как теракт, как человеческую трагедию, поэтому для президента это была эмоционально очень тяжелая новость. Нападение на посла — фактически нападение на страну", — сказал Песков в интервью телеканалу "МИР" .

По словам Пескова, российский президент "четко сформулировал свою решимость не допустить того, чтобы эта провокация достигла своей цели". "И, конечно, он глубоким образом соболезнует родным и близким посла", — добавил пресс-секретарь.

Удар по престижу Турции

Продолжая тему гибели Карлова в результате нападения террориста, Песков подчеркнул, что произошедшее — удар по престижу Анкары.

"Это, безусловно, удар в плане престижа страны. Потому что, вы знаете, любая страна несет ответственность за обеспечение безопасности дипломатических представительств у себя на территории и дипломатических представителей. Это прописано в Венской конвенции дипломатических отношений. Поэтому это, конечно, очень серьезный удар по Анкаре", — сказал Песков.

Он напомнил, что Россия и Турция реализуют несколько крупных совместных проектов.

Москва и Анкара должны сблизиться

Случившаяся в турецкой столице трагедия, по словам Пескова, должна сблизить Москву и Анкару. "Это, безусловно, трагедия, террористический акт и провокация. И, судя по всему, провокация, которая была подготовлена и совершенно варварским образом реализована… Конечно, те, кто стоит за этими убийцами, момент выбрали неслучайно. Для всей истории наших двусторонних отношений случай беспрецедентный. Случай, который получил единогласное осуждение в мире", — уверен Песков.



© Sputnik Александр Щербак/Фото ИТАР-ТАСС/ POOL Лукашенко назвал циничным убийство посла РФ в Анкаре

После нападения, напомнил Песков, лидеры двух стран провели телефонный разговор. "Они проявили политическую волю, чтобы подобные провокации и, в частности, эта провокация ни в коем случае не помешала тем позитивным тенденциям, которые превалируют сейчас в наших отношениях. Наоборот, это должно стать, наверное, еще одним важным импульсом для того, чтобы Москва и Анкара еще ближе сотрудничали в самых различных областях, включая чувствительные области, такие как безопасность", — заявил пресс-секретарь, отметив, что момент для убийства выбран не случайно.

Песков подчеркнул, что практически все государства выступили с очень жесткими заявлениями и в поддержку РФ, и "с осуждением этого варварского теракта".

"Президент дал свою оценку, он тоже считает, что это очень серьезная провокация, направленная на срыв двусторонних отношений российско-турецких, на срыв того процесса нормализации, в котором они сейчас находятся. Кроме того, есть и другое измерение этой провокации. Она направлена на срыв сближения России и Турции в плане усилий по политическому урегулированию сирийского конфликта", — добавил пресс-секретарь президента РФ.