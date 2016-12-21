|
Застреленному послу Карлову посмертно присвоили звание Героя России
21.12.2016 16:06 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 дек — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России убитому в результате террористического акта послу в Анкаре Андрею Карлову, сообщается на
© Sputnik Илья Питалев
"За проявленные стойкость и мужество на посту Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации присвоить звание Героя Российской Федерации Карлову Андрею Геннадьевичу (посмертно)", — говорится в тексте указа, подписанного Путиным.
Нападение на посла — нападение на страну
Убийство Карлова было эмоционально очень тяжелой новостью для Путина, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Владимир Путин решительно осудил произошедшую провокацию. Квалифицировал ее как теракт, как человеческую трагедию, поэтому для президента это была эмоционально очень тяжелая новость. Нападение на посла — фактически нападение на страну", — сказал Песков в интервью телеканалу
По словам Пескова, российский президент "четко сформулировал свою решимость не допустить того, чтобы эта провокация достигла своей цели". "И, конечно, он глубоким образом соболезнует родным и близким посла", — добавил пресс-секретарь.
Удар по престижу Турции
Продолжая тему гибели Карлова в результате нападения террориста, Песков подчеркнул, что произошедшее — удар по престижу Анкары.
"Это, безусловно, удар в плане престижа страны. Потому что, вы знаете, любая страна несет ответственность за обеспечение безопасности дипломатических представительств у себя на территории и дипломатических представителей. Это прописано в Венской конвенции дипломатических отношений. Поэтому это, конечно, очень серьезный удар по Анкаре", — сказал Песков.
Он напомнил, что Россия и Турция реализуют несколько крупных совместных проектов.
Москва и Анкара должны сблизиться
Случившаяся в турецкой столице трагедия, по словам Пескова, должна сблизить Москву и Анкару. "Это, безусловно, трагедия, террористический акт и провокация. И, судя по всему, провокация, которая была подготовлена и совершенно варварским образом реализована… Конечно, те, кто стоит за этими убийцами, момент выбрали неслучайно. Для всей истории наших двусторонних отношений случай беспрецедентный. Случай, который получил единогласное осуждение в мире", — уверен Песков.
© Sputnik Александр Щербак/Фото ИТАР-ТАСС/ POOL
После нападения, напомнил Песков, лидеры двух стран провели телефонный разговор. "Они проявили политическую волю, чтобы подобные провокации и, в частности, эта провокация ни в коем случае не помешала тем позитивным тенденциям, которые превалируют сейчас в наших отношениях. Наоборот, это должно стать, наверное, еще одним важным импульсом для того, чтобы Москва и Анкара еще ближе сотрудничали в самых различных областях, включая чувствительные области, такие как безопасность", — заявил пресс-секретарь, отметив, что момент для убийства выбран не случайно.
Песков подчеркнул, что практически все государства выступили с очень жесткими заявлениями и в поддержку РФ, и "с осуждением этого варварского теракта".
"Президент дал свою оценку, он тоже считает, что это очень серьезная провокация, направленная на срыв двусторонних отношений российско-турецких, на срыв того процесса нормализации, в котором они сейчас находятся. Кроме того, есть и другое измерение этой провокации. Она направлена на срыв сближения России и Турции в плане усилий по политическому урегулированию сирийского конфликта", — добавил пресс-секретарь президента РФ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский президент воспринял новость об убийстве Карлова очень тяжело, он соболезнует родным и близким погибшего дипломата.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии