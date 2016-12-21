﻿﻿ Итальянского герцога арестовали за парник с коноплей в родовом замке. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Итальянского герцога арестовали за парник с коноплей в родовом замке

21.12.2016 17:08 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 21 дек – Sputnik. Итальянский герцог Андреа Одескальки был арестован полицией за выращивание конопли в своем родовом замке, сообщило в среду издание Il Mattino.

Итальянского герцога арестовали за парник с коноплей в родовом замке
© Sputnik Кирилл Каллиников
Наркоторговец из Беларуси 10 лет скрывался в России

Карабинеры нашли в замке семь граммов гашиша и 114 граммов готовой к продаже марихуаны. Всего было обнаружено более 35 растений конопли.

Замок, в одной из комнат которого 33-летний Одескальки и оборудовал парник, был построен еще в XVI веке как часть оборонительных сооружений в окрестностях итальянской столицы. Сейчас он известен как популярное место проведения свадебных церемоний, чему способствует его прибрежное расположение, крупная коллекция произведений искусства и обширный парк.

Одескальки было предъявлено обвинение в хранении и изготовлении наркотических веществ с целью их сбыта, он был помещен под домашний арест.

Род Одескальки известен с XIII века, из него вышли несколько кардиналов и один папа Римский.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 132
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Древний дворянский род Одескальки известен с XIII века, из него вышли несколько кардиналов и один папа Римский.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
СК проводит проверки по фактам гибели трех рыбаков в Гродненской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика