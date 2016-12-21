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Итальянского герцога арестовали за парник с коноплей в родовом замке
21.12.2016 17:08 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 дек – Sputnik. Итальянский герцог Андреа Одескальки был арестован полицией за выращивание конопли в своем родовом замке, сообщило в среду издание
© Sputnik Кирилл Каллиников
Карабинеры нашли в замке семь граммов гашиша и 114 граммов готовой к продаже марихуаны. Всего было обнаружено более 35 растений конопли.
Замок, в одной из комнат которого 33-летний Одескальки и оборудовал парник, был построен еще в XVI веке как часть оборонительных сооружений в окрестностях итальянской столицы. Сейчас он известен как популярное место проведения свадебных церемоний, чему способствует его прибрежное расположение, крупная коллекция произведений искусства и обширный парк.
Одескальки было предъявлено обвинение в хранении и изготовлении наркотических веществ с целью их сбыта, он был помещен под домашний арест.
Род Одескальки известен с XIII века, из него вышли несколько кардиналов и один папа Римский.
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Древний дворянский род Одескальки известен с XIII века, из него вышли несколько кардиналов и один папа Римский.
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