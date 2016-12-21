Районные подразделения управления Следственного комитета по Гродненской области проводят проверки по фактам гибели людей во время подледного лова рыбы. Об этом сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.





Так, 10 декабря на водоеме вблизи деревни Дайлиды Ивьевского района провалился под лед 31-летний рыбак из Воложина. Его крики о помощи услышала проходившая неподалеку малолетняя девочка, однако к моменту приезда спасателей мужчина уже не подавал признаков жизни.

В тот же день на водоеме вблизи деревни Филоновцы Лидского района провалился под лед и утонул 26-летний житель Ошмян. Спасти мужчине жизнь пытались его знакомые, которые поблизости ловили рыбу, но им это не удалось. Более того, один из них сам едва не утонул в полынье. Впоследствии для восстановления здоровья ему понадобилась серьезная медицинская помощь.

Днем 17 декабря произошел третий трагический случай. При ловле рыбы в озере у деревни Ялуцевичи Зельвенского района провалился под лед и утонул 57-летний житель Волковыска.

Следователи установили, что во всех случаях толщина льда не превышала 4 см, а это противоречит требованиям правил безопасности при пребывании на льду. Утонувшие рыболовы-любители были трезвы, но не имели при себе средств спасения.





В целях предупреждения подобных трагических последствий следователи рекомендуют при выходе на «первый» и «последний» лед соблюдать следующие правила безопасности: обязательно иметь при себе «спасалку» промышленного производства, либо изготовленную самостоятельно, в виде двух пластиковых/деревянных рукояток на шнуре с заостренными металлическими стержнями;

использовать не только для вырубки лунок, но и для проверки прочности льда пешню, ударяя ею лед по ходу движения (на каждый шаг — три удара);

при наличии финансовых возможностей выходить на лед в специальных костюмах-поплавках либо спасательных жилетах, надетых поверх курток;

иметь при себе веревку длиной 15—20 метров для оказания помощи провалившимся под лед;

передвигаться по льду группами с интервалом 5 метров друг от друга, следуя по чужим следам;

не выходить на лед толщиной менее 7 см, у зарослей камыша и тростника, в местах образования концентрических трещин со скрипящим звуком, на темный и/или ноздреватый лед, а также покрытый толстым слоем снега, в местах выхода на лёд воды;

не ловить рыбу в акваториях, где бьют ключи, впадают ручьи и реки, выходят стоки предприятий, на реках ниже плотин, а также на больших глубинах;

иметь при себе и содержать в герметичной упаковке средства для разведения огня (спички, сухой спирт, бумагу и т.п.), с помощью которых можно высушить одежду, промокшую от воды вследствие провала под лед;

не употреблять на льду спиртные напитки. Оказавшись в полынье, необходимо не терять самообладания и не впадать в панику, при отсутствии «спасалки» выкарабкиваться на спине, затем перекатиться в сторону от полыньи и отползать от нее по собственным следам на безопасное расстояние, вызвать помощь, набрав номер 112.