МИНСК, 21 дек – Sputnik. Пограничники задержали в Сморгонском районе семерых граждан Кубы, которые пытались незаконно проникнуть через границу на территорию Литвы, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Потенциальных нарушителей госграницы обнаружили ночью 21 декабря с помощью видеокамер.

"Группа двигалась вдоль железнодорожного полотна в направлении государственного рубежа, не подозревая, что каждый их шаг контролируется системой видеонаблюдения", – сказали в ГПК.

Там также сообщили, что двоих нелегалов пограничникам удалось задержать на месте, остальных ловили по лесу при помощи служебной собаки. Как рассказали в ГПК, нарушителям от 25 до 30 лет, среди них три девушки. Граждане Кубы следовали в ЕС в поисках лучших условий жизни.

В отношении иностранцев начат административный процесс по ст. 23.29 КоАП Беларусь (умышленное незаконное пересечение границы).