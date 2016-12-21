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Пограничники задержали в Сморгонском районе семерых кубинцев

21.12.2016 17:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 дек – Sputnik. Пограничники задержали в Сморгонском районе семерых граждан Кубы, которые пытались незаконно проникнуть через границу на территорию Литвы, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Пограничники задержали в Сморгонском районе семерых кубинцев
© Sputnik/
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Потенциальных нарушителей госграницы обнаружили ночью 21 декабря с помощью видеокамер.

"Группа двигалась вдоль железнодорожного полотна в направлении государственного рубежа, не подозревая, что каждый их шаг контролируется системой видеонаблюдения", – сказали в ГПК.

Там также сообщили, что двоих нелегалов пограничникам удалось задержать на месте, остальных ловили по лесу при помощи служебной собаки. Как рассказали в ГПК, нарушителям от 25 до 30 лет, среди них три девушки. Граждане Кубы следовали в ЕС в поисках лучших условий жизни.

В отношении иностранцев начат административный процесс по ст. 23.29 КоАП Беларусь (умышленное незаконное пересечение границы).

 
Теги: Минск
 
 
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Двух уроженцев Острова Свободы удалось задержать без проблем, еще пятерых пришлось искать с помощью служебной собаки.

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