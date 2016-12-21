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Истребитель Су-27 разбился в Казахстане

21.12.2016 17:16 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 дек — Sputnik. Истребитель Су-27 потерпел крушение в Казахстане во время выполнения учебного полета в ночных условиях, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на министерство обороны страны.

Истребитель Су-27 разбился в Казахстане
Министерство обороны РФ
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Инцидент произошел 21 декабря в районе Талдыкоргана.

"Летчик, майор А. Искаков, приложил максимум усилий и отвел самолет от населенного пункта, после чего катапультировался", — говорится в сообщении Минобороны.

По информации ведомства, состояние летчика в настоящее время оценивается как удовлетворительное. Причины и обстоятельства инцидента выясняет комиссия, назначенная министром обороны республики.

В министерстве обратили внимание, что летчик, управлявший истребителем, имеет 556 часов общего налета в дневное и ночное время.

 
Теги: Минск
 
 
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Летчику удалось отвести самолет от населенного пункта и катапультироваться; причины аварии выясняет спецкомиссия.

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