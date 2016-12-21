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Истребитель Су-27 разбился в Казахстане
21.12.2016 17:16 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 дек — Sputnik. Истребитель Су-27 потерпел крушение в Казахстане во время выполнения учебного полета в ночных условиях, сообщает
Министерство обороны РФ
Инцидент произошел 21 декабря в районе Талдыкоргана.
"Летчик, майор А. Искаков, приложил максимум усилий и отвел самолет от населенного пункта, после чего катапультировался", — говорится в сообщении Минобороны.
По информации ведомства, состояние летчика в настоящее время оценивается как удовлетворительное. Причины и обстоятельства инцидента выясняет комиссия, назначенная министром обороны республики.
В министерстве обратили внимание, что летчик, управлявший истребителем, имеет 556 часов общего налета в дневное и ночное время.
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Летчику удалось отвести самолет от населенного пункта и катапультироваться; причины аварии выясняет спецкомиссия.
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