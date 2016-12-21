МИНСК, 22 дек — Sputnik. Мигрант из Туниса Анис Амри, по информации Spuntik Германия , стал главным подозреваемым по делу о наезде грузовика на людей в столице Германии и самым разыскиваемым человеком в стране и Европе.



© REUTERS Hannibal Hanschke После теракта в Берлине 12 человек остаются в больницах

Вечером в понедельник тягач с прицепом протаранил людей, собравшихся на рождественской ярмарке на Брайтшайдплатц в самом центре Берлина. Грузовик, груженный стальными балками проехал 80 метров по праздничной толпе: 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. По информации белорусского МИД, белорусов среди пострадавших нет. Власти Германии заявили, что это был теракт. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Газета Bild в среду опубликовала фото подозреваемого в теракте на рождественском базаре в Берлине. Сообщается, что речь, предположительно, идет о гражданине Туниса, у него может быть несколько паспортов, вероятно, ему 21-23 года. По данным Mosaique FM, речь идет об Анисе Амри, родившемся 22 декабря 1992 года в городе Эль-Услатия (провинция Кайруан).

Anschlag in Berlin — Das komplette Versagen des Staates im Umgang mit kriminellen "Flüchtlingen" — https://t.co/eBzeSRWySv pic.twitter.com/ba9eWQ2voo — Politikstube (@politikstube) 21 декабря 2016 г.

​Прокуратура предложила награду в 100 тысяч евро за информацию, которая может привести к его задержанию.

По информации СМИ, Анис Амри покинул Тунис семь лет назад. До прибытия в Германию он отбывал четырехлетний тюремный срок в Италии по обвинению в поджоге школы. Когда его отпустили, власти Италии пытались отправить его на родину, но Тунис не принимал его.

Около года назад ныне "самый разыскиваемый человек в Европе" прибыл в Германию. В ФРГ он несколько месяцев находился под наблюдением властей в связи с возможной подготовкой ограбления для покупки оружия, но доказательств в поддержку этого найдено не было. Каким образом человек, известный властям из-за возможной связи с исламским экстремизмом, остался незамеченным и, предположительно, смог устроить теракт — вопрос к немецким спецслужбам.

История выходца из Туниса иллюстрирует проблемы с депортацией мигрантов и показывает, с каким вызовом в области безопасности столкнулась Германия из-за прибывающих в страну беженцев, отмечают эксперты.

Wann schlägt der deutsche Rechtsstaat zurück? Wann hört diese verfluchte Heuchelei endlich auf? Es sind Merkels Tote! #Nizza #Berlin — Marcus Pretzell (@MarcusPretzell) 19 декабря 2016 г.

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В Берлине в среду прошла демонстрация против канцлера Германии Ангелы Меркель и ее политики предоставления убежища беженцам.

Канцлер Германии Ангела Меркель не может справиться с ситуацией, которую сама же и создала, заявил в интервью Sputnik бывший вице-президент парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, бывший статс-секретарь министерства обороны ФРГ Вилли Виммер.

Он считает, что Германия должна вернуться к тому состоянию, когда снова сможет действовать как нормальное государство. "Это значит: охрана границ, неучастие в войнах и тем самым открытое и свободное общество внутри страны. Ведь именно из этого складывается очарование Германии. А Гаук и Меркель ставят всё это под угрозу", — сказал Виммер.