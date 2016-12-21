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Пенсионерка погибла в результате двойного наезда на М-1

22.12.2016 09:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек — Sputnik. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП в Брестской области, в результате которого погибла женщина, сообщили Sputnik в четверг в ГАИ региона.

Инцидент произошел накануне утром возле деревни Чижевщина в Жабинковском районе. По предварительной информации, 28-летний кобринец на Renault Laguna сбил 78-летнюю местную жительницу, которая переходила трассу М-1 по нерегулируемому пешеходному переходу.

Также установлено, что после этого пенсионерку сбил Chevrolet Cruze, которым управлял житель Кобрина 1987 года рождения.

В госавтоинспекции уточнили, что женщина погибла на месте происшествия от полученных травм. Также инспекторы отметили, что она не была обозначена световозвращающими элементами.

 
Теги: Минск
 
 
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Женщина, переходившая дорогу по переходу, сначала попала под колеса Renault, затем ее сбил Chevrolet, обоими автомобилями управляли жители Кобрина.

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