МИНСК, 22 дек — Sputnik. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП в Брестской области, в результате которого погибла женщина, сообщили Sputnik в четверг в ГАИ региона.

Инцидент произошел накануне утром возле деревни Чижевщина в Жабинковском районе. По предварительной информации, 28-летний кобринец на Renault Laguna сбил 78-летнюю местную жительницу, которая переходила трассу М-1 по нерегулируемому пешеходному переходу.

Также установлено, что после этого пенсионерку сбил Chevrolet Cruze, которым управлял житель Кобрина 1987 года рождения.

В госавтоинспекции уточнили, что женщина погибла на месте происшествия от полученных травм. Также инспекторы отметили, что она не была обозначена световозвращающими элементами.