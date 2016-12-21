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В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв

22.12.2016 09:50 — ЧП | Tut.by  
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Два человека пострадали при взрыве неизвестного устройства в подземном переходе станции метро «Коломенская» на юге Москвы, сообщили ТАСС в экстренных службах столицы.


Фото из социальных сетей

«Взрыв произошел в подземном переходе у станции метро „Коломенская“ на проспекте Андропова. В результате произошедшего пострадали два человека, один из них в тяжелом состоянии», — сказал собеседник агентства.

На месте работают пожарные и бригады скорой помощи.

По информации источника канала РЕН ТВ, инцидент произошел при проведении газовых работ в южном вестибюле станции.

 
 
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На месте работают пожарные и бригады скорой помощи.

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