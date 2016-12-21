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В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
Два человека пострадали при взрыве неизвестного устройства в подземном переходе станции метро «Коломенская» на юге Москвы, сообщили
«Взрыв произошел в подземном переходе у станции метро „Коломенская“ на проспекте Андропова. В результате произошедшего пострадали два человека, один из них в тяжелом состоянии», — сказал собеседник агентства.
На месте работают пожарные и бригады скорой помощи.
По информации источника канала
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На месте работают пожарные и бригады скорой помощи.
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