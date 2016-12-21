﻿﻿ Взрыв газового баллона у "Коломенской" в Москве: четверо пострадавших. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Взрыв газового баллона у "Коломенской" в Москве: четверо пострадавших

22.12.2016 10:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 дек — Sputnik.  В результате взрыва газового баллона в вестибюле метро станции "Коломенская" в Москве пострадали четыре человека, взрывной волной выбиты стекла в торговых павильонах, сообщает РИА Новости.

Как сообщили в московском метрополитене, причиной закрытия вестибюля стала разгерметизации газового баллона строительной компании.

По словам представителя МЧС, произошла разгерметизация газового баллона с последующим возгоранием на площади порядка 5 квадратных метров. Пожар был потушен в 09:41 по московскому времени.

"По предварительным данным, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с газовым баллоном при сварочных работах", — сказал собеседник агентства.

Сама станция работает в штатном режиме, вход и выход пассажиров осуществляется через северный вестибюль, отметили в метрополитене.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четыре человека пострадало в результате взрыва газового баллона в вестибюле метрсо "Коломенская" в Москве, один находится в тяжелом состоянии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пенсионерка погибла в результате двойного наезда на М-1
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика