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Взрыв газового баллона у "Коломенской" в Москве: четверо пострадавших
22.12.2016 10:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек — Sputnik. В результате взрыва газового баллона в вестибюле метро станции "Коломенская" в Москве пострадали четыре человека, взрывной волной выбиты стекла в торговых павильонах, сообщает
Как сообщили в московском метрополитене, причиной закрытия вестибюля стала разгерметизации газового баллона строительной компании.
По словам представителя МЧС, произошла разгерметизация газового баллона с последующим возгоранием на площади порядка 5 квадратных метров. Пожар был потушен в 09:41 по московскому времени.
"По предварительным данным, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с газовым баллоном при сварочных работах", — сказал собеседник агентства.
Сама станция работает в штатном режиме, вход и выход пассажиров осуществляется через северный вестибюль, отметили в метрополитене.
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Четыре человека пострадало в результате взрыва газового баллона в вестибюле метрсо "Коломенская" в Москве, один находится в тяжелом состоянии.
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