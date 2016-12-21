МИНСК, 22 дек — Sputnik. В результате взрыва газового баллона в вестибюле метро станции "Коломенская" в Москве пострадали четыре человека, взрывной волной выбиты стекла в торговых павильонах, сообщает РИА Новости .

Как сообщили в московском метрополитене, причиной закрытия вестибюля стала разгерметизации газового баллона строительной компании.

По словам представителя МЧС, произошла разгерметизация газового баллона с последующим возгоранием на площади порядка 5 квадратных метров. Пожар был потушен в 09:41 по московскому времени.

"По предварительным данным, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с газовым баллоном при сварочных работах", — сказал собеседник агентства.

Сама станция работает в штатном режиме, вход и выход пассажиров осуществляется через северный вестибюль, отметили в метрополитене.