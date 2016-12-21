МИНСК, 22 дек — Sputnik. Число пострадавших в результате взрыва газового баллона в переходе станции метро "Коломенская" в Москве увеличилось до семи человек, российские СМИ сообщают, что среди пострадавших есть и гражданка Беларуси.

Утром в южном вестибюле станции метро "Коломенская" произошла разгерметизация газового баллона с последующим возгоранием на площади порядка 5 квадратных метров. Пожар был потушен в 09:41 по московскому времени.