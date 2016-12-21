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СМИ: при взрыве в метро пострадала гражданка Беларуси
22.12.2016 12:10 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек — Sputnik. Число пострадавших в результате взрыва газового баллона в переходе станции метро "Коломенская" в Москве увеличилось до семи человек, российские СМИ сообщают, что среди пострадавших есть и гражданка Беларуси.
Утром в южном вестибюле станции метро "Коломенская" произошла разгерметизация газового баллона с последующим возгоранием на площади порядка 5 квадратных метров. Пожар был потушен в 09:41 по московскому времени.
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МИНСК, 22 дек — Sputnik. Число пострадавших в результате взрыва газового баллона в переходе станции метро "Коломенская" в Москве увеличилось до семи человек,...
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