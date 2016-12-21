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СМИ: главный аудитор НАТО найден застреленным в Бельгии

22.12.2016 12:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек — Sputnik. Главный аудитор Североатлантического Альянса (НАТО) Ив Шанделон был найден мертвым в бельгийском городе Анден, сообщает Sudpresse.

Тело чиновника НАТО было обнаружено в 140 километрах от места его работы и в 100 километрах от города Ленс, где он проживал.

На имя Шанделона были зарегистрированы три единицы огнестрельного оружия. Однако рядом с телом было найдено незарегистрированное оружие, из которого был произведен выстрел в голову.

По данным СМИ, сотрудник НАТО покончил жизнь самоубийством, однако семья эту версию отвергает.

Люди из окружения Шанделона, который занимался, в частности, вопросами противодействия финансированию терроризма, утверждают, что он сообщал им, что получает "странные" звонки.

Следствие рассматривает все возможные версии.

 
Теги: Минск
 
 
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Друзья погибшего Шанделона, занимавшегося вопросами противодействия финансированию терроризма, говорят, что он получал "странные" звонки.

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