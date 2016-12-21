МИНСК, 22 дек — Sputnik. Главный аудитор Североатлантического Альянса (НАТО) Ив Шанделон был найден мертвым в бельгийском городе Анден, сообщает Sudpresse .

Тело чиновника НАТО было обнаружено в 140 километрах от места его работы и в 100 километрах от города Ленс, где он проживал.

На имя Шанделона были зарегистрированы три единицы огнестрельного оружия. Однако рядом с телом было найдено незарегистрированное оружие, из которого был произведен выстрел в голову.

По данным СМИ, сотрудник НАТО покончил жизнь самоубийством, однако семья эту версию отвергает.

Люди из окружения Шанделона, который занимался, в частности, вопросами противодействия финансированию терроризма, утверждают, что он сообщал им, что получает "странные" звонки.

Следствие рассматривает все возможные версии.