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Литовский борец бусидо Моркявичус застрелен в Каунасе

22.12.2016 13:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек — Sputnik. Тело борца бусидо Ремигиюса Моркявичуса с огнестрельными ранениями было обнаружено накануне вечером в Каунасе, передает Sputnik Литва.

Литовский борец бусидо Моркявичус застрелен в Каунасе
© Sputnik/
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В полицию об инциденте сообщили очевидцы, увидевшие тело на улице Балтийос. Только потом выяснилось, что погибший — известный литовский спортсмен.

На месте происшествия работают представители полиции Каунаса.

Моркявичус известен в Литве как бывший тайский боксер и борец бусидо. В 2005 году он выиграл ZST Grand Prix в бусидо в весовой категории до 65 килограммов.

Осенью 2013 года окружной суд Каунаса признал Моркявичуса виновным в избиении девушки. Спортсмен был приговорен к восьми месяцам лишения свободы и выплатить 150 евро штрафа и около полутора тысяч евро за моральный ущерб. 

 
Теги: Минск
 
 
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Три года назад Моркявичус был признан виновным в избиении девушки и должен был выплатить около 1700 евро в качестве штрафа и компенсации морального ущерба.

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