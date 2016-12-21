МИНСК, 22 дек — Sputnik. Тело борца бусидо Ремигиюса Моркявичуса с огнестрельными ранениями было обнаружено накануне вечером в Каунасе, передает Sputnik Литва .

В полицию об инциденте сообщили очевидцы, увидевшие тело на улице Балтийос. Только потом выяснилось, что погибший — известный литовский спортсмен.

На месте происшествия работают представители полиции Каунаса.

Моркявичус известен в Литве как бывший тайский боксер и борец бусидо. В 2005 году он выиграл ZST Grand Prix в бусидо в весовой категории до 65 килограммов.

Осенью 2013 года окружной суд Каунаса признал Моркявичуса виновным в избиении девушки. Спортсмен был приговорен к восьми месяцам лишения свободы и выплатить 150 евро штрафа и около полутора тысяч евро за моральный ущерб.