МИНСК, 22 дек – Sputnik. Пожилая женщина-инвалид погибла в результате пожара в квартире в Витебске, сообщили Sputnik в четверг в Витебском областном УМЧС.

Возгорание в доме, расположенном на улице Гагарина в областном центре, произошло накануне утром. Прибывшие на место ЧП спасатели констатировали, что горит квартира на втором этаже, а подъезд сильно задымлен.

"Погибшая 90-летняя женщина была обнаружена звеном газодымозащитной службы в комнате на полу возле кровати", – сказали в МЧС.

По информации спасателей, женщина жила одна и имела вторую группу инвалидности. Из квартиры на третьем этаже пожарные 62-летнего мужчину и 60-летнюю женщину. Кроме того, с пятого этажа были эвакуированы еще два человека. Никто из них не пострадал.

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину пожара, в качестве версии возникновения огня рассматривается нарушения правил использования электроприборов.