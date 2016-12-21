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Пожар в Витебске: погибла 90-летняя женщина-инвалид, двое спасены
22.12.2016 13:38 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек – Sputnik. Пожилая женщина-инвалид погибла в результате пожара в квартире в Витебске, сообщили Sputnik в четверг в Витебском областном УМЧС.
© Фото: МЧС Беларуси
Возгорание в доме, расположенном на улице Гагарина в областном центре, произошло накануне утром. Прибывшие на место ЧП спасатели констатировали, что горит квартира на втором этаже, а подъезд сильно задымлен.
"Погибшая 90-летняя женщина была обнаружена звеном газодымозащитной службы в комнате на полу возле кровати", – сказали в МЧС.
По информации спасателей, женщина жила одна и имела вторую группу инвалидности. Из квартиры на третьем этаже пожарные 62-летнего мужчину и 60-летнюю женщину. Кроме того, с пятого этажа были эвакуированы еще два человека. Никто из них не пострадал.
В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину пожара, в качестве версии возникновения огня рассматривается нарушения правил использования электроприборов.
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В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину пожара, в качестве версии возникновения огня рассматривается нарушения правил использования...
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