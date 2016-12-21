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МАЗ столкнулся с "буханкой" под Столбцами: водитель УАЗа погиб
22.12.2016 16:56 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 – Sputnik. Водитель автомобиля УАЗ погиб в результате ДТП в Столбцовском районе: в его машину на повороте врезался грузовик, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
Авария произошла накануне около 15:00 на восьмом километре автодороги Мешичи – Налибоки – Кромань в деревне Пруды.
"Водитель автомобиля УАЗ, двигаясь по второстепенной дороге, при выезде на главную не уступил двигавшемуся по ней МАЗу, в результате чего произошло столкновение транспортных средств", – сказали в УВД.
Водитель "буханки" – 56-летний житель Минска – от полученных травм умер на месте ДТП.
По данным милиции, по факту аварии Столбцовским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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Авария в деревне Пруды произошла из-за того, что водитель не уступил дорогу грузовику.
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