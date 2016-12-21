МИНСК, 22 – Sputnik. Водитель автомобиля УАЗ погиб в результате ДТП в Столбцовском районе: в его машину на повороте врезался грузовик, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.



© Sputnik / Виктор Толочко Пенсионерка погибла в результате двойного наезда на М-1

Авария произошла накануне около 15:00 на восьмом километре автодороги Мешичи – Налибоки – Кромань в деревне Пруды.

"Водитель автомобиля УАЗ, двигаясь по второстепенной дороге, при выезде на главную не уступил двигавшемуся по ней МАЗу, в результате чего произошло столкновение транспортных средств", – сказали в УВД.

Водитель "буханки" – 56-летний житель Минска – от полученных травм умер на месте ДТП.

По данным милиции, по факту аварии Столбцовским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).