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Перевернувшийся вблизи Гомеля на Volkswagen водитель умер в больнице

22.12.2016 17:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек – Sputnik. Житель Гомеля, который перевернулся на автомобиле в Гомельском районе месяц назад, скончался в больнице, сообщили в четверг в пресс-службе МВД Беларуси.

Перевернувшийся вблизи Гомеля на Volkswagen водитель умер в больнице
© Фото: УВД Миноблисполкома
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Авария произошла 24 ноября на 300-м километре автодороги Минск – Гомель возле агрогородка Красное: 38-летний водитель на Volkswagen Passat съехал в кювет и перевернулся. Мужчина с различными травмами был доставлен в реанимацию.

"От полученных телесных повреждений 21 декабря водитель в больнице умер", – сказали в пресс-службе.

Ранее в УГАИ УВД Гомельского облисполкома сообщили, что мужчина во время движения не был пристегнут ремнем безопасности.

В Госавтоинспекции напомнили, что, по данным статистики, у пассажиров и водителей, которые используют ремни безопасности, при столкновении в два раза больше шансов сохранить жизнь, а при опрокидывании – в пять раз.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Медики боролись за жизнь 38-летнего гомельчанина около месяца, однако мужчину спасти не удалось.

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