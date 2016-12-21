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Табун лошадей пришел из Польши в Беларусь

22.12.2016 18:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек – Sputnik. Белорусские пограничники помогли вернуть табун лошадей, принадлежащих польскому фермеру, в Польшу, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Табун лошадей пришел из Польши в Беларусь
© flickr.com/ Eric Sonstroem
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Лошади были обнаружены утром 21 декабря в Беловежской пуще в 100 метрах от границы.

"Входе разбирательства выяснилось, что 23 скакуна-"нарушителя" пришли из Польши", – сказали в ГПК.

В комитете также сообщили, что лошади принадлежат польскому фермеру, хозяйство которого находится поблизости от границы. 

По информации ГПК, после соблюдения всех формальностей пограничники передали табун польской стороне.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 211
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Животных брестские пограничники обнаружили в Беловежской пуще в 100 метрах от границы.

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