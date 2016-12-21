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Табун лошадей пришел из Польши в Беларусь
22.12.2016 18:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек – Sputnik. Белорусские пограничники помогли вернуть табун лошадей, принадлежащих польскому фермеру, в Польшу, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.
Лошади были обнаружены утром 21 декабря в Беловежской пуще в 100 метрах от границы.
"Входе разбирательства выяснилось, что 23 скакуна-"нарушителя" пришли из Польши", – сказали в ГПК.
В комитете также сообщили, что лошади принадлежат польскому фермеру, хозяйство которого находится поблизости от границы.
По информации ГПК, после соблюдения всех формальностей пограничники передали табун польской стороне.
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Животных брестские пограничники обнаружили в Беловежской пуще в 100 метрах от границы.
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