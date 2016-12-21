МИНСК, 22 дек – Sputnik. Белорусские пограничники помогли вернуть табун лошадей, принадлежащих польскому фермеру, в Польшу, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Лошади были обнаружены утром 21 декабря в Беловежской пуще в 100 метрах от границы.

"Входе разбирательства выяснилось, что 23 скакуна-"нарушителя" пришли из Польши", – сказали в ГПК.

В комитете также сообщили, что лошади принадлежат польскому фермеру, хозяйство которого находится поблизости от границы.

По информации ГПК, после соблюдения всех формальностей пограничники передали табун польской стороне.