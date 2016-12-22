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СК: зимняя трагедия в Борисове произошла из-за неосторожности

22.12.2016 21:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек — Sputnik. Следственный комитет завершил расследование дела о массовом отравлении газом в начале года в Борисове, заявил в эфире телеканала ОНТ председатель СК Иван Носкевич.

СК: зимняя трагедия в Борисове произошла из-за неосторожности
© Sputnik / Виктор Толочко
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Вся Беларусь обсуждала в конце января 2016  года случившуюся в Борисове трагедию: в одном из домов райцентра погибли сразу шесть человек. В одной квартире были найдены двое пенсионеров, а в квартире ниже — семья с двумя несовершеннолетними детьми. Причиной смерти стало отравление газом.

"Расследование закончено, дело направлено в суд. В отношении двух сотрудников Борисовгаза обвинение было квалифицировано как причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", — поделился подробностями Носкевич.

Руководитель СК отметил, что до сих пор в Беларуси отсутствует единый государственный орган, обеспечивающий газовую безопасность. Комитет инициировал его создание, и, по словам Носкевича, комиссия по чрезвычайным ситуациям при Совмине идею одобрила.

"Государственный газовый надзор в следующем году начнет работу", — добавил он.

Последней громкой трагедией, связанной с отравлением газом, стала гибель известной модели и режиссера Натальи Макей в конце минувшей недели. Также Sputnik рассказывал о самых известных и нашумевших случаях, связанных с отравлением газом

 

 
Теги: Минск
 
 
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Комиссия по чрезвычайным ситуациям при Совете министров приняла решение создать орган государственного газового надзора.

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