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СК передаст в суд дело о резне в ТЦ "Новая Европа"

22.12.2016 21:24 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек — Sputnik. Экспертиза нападавшего на женщин с бензопилой и топром в ТЦ "Новая Европа" Владислава Казакевича  завершена, уголовное дело может быть передано в суд до конца текущего года, заявил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич в эфире телеканала "ОНТ".

Нападение в торговом центре потрясло Беларусь в начале октября 2016 года: 17-летний парень пришел с бензопилой и топором в ТЦ "Новая Европа" и напал на двух женщин, одна из которых погибла. Молодой человек был задержан, в отношении его проводилась комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

"Закончена экспертиза, сейчас все документы находятся в материалах уголовного дела, проводятся процессуальные действия. Если все будет нормально, то в этом году дело уже будет направлено в суд", — заявил Носкевич.

По словам главы СК, нападавший Казакевич был признан вменяемым.

"Окончательную точку в этом вопросе поставит суд, после вердикта суда будем знать мотивы преступления этого молодого человека", — заключил Носкевич.

По информации следователей, сам Казакевич ранее заявлял о том, что на преступление его подтолкнула ненависть к людям. Родные подростка уверяли, что у него были побочные эффекты от лекарств.

 
Теги: Минск
 
 
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По результатам психиатрической экспертизы Владислав Казакевич, обвиняемый в трагедии в торговом центре, был признан вменяемым.

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