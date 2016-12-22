МИНСК, 22 дек — Sputnik. Экспертиза нападавшего на женщин с бензопилой и топром в ТЦ "Новая Европа" Владислава Казакевича завершена, уголовное дело может быть передано в суд до конца текущего года, заявил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич в эфире телеканала "ОНТ".

Нападение в торговом центре потрясло Беларусь в начале октября 2016 года: 17-летний парень пришел с бензопилой и топором в ТЦ "Новая Европа" и напал на двух женщин, одна из которых погибла. Молодой человек был задержан, в отношении его проводилась комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

"Закончена экспертиза, сейчас все документы находятся в материалах уголовного дела, проводятся процессуальные действия. Если все будет нормально, то в этом году дело уже будет направлено в суд", — заявил Носкевич.

По словам главы СК, нападавший Казакевич был признан вменяемым.

"Окончательную точку в этом вопросе поставит суд, после вердикта суда будем знать мотивы преступления этого молодого человека", — заключил Носкевич.

По информации следователей, сам Казакевич ранее заявлял о том, что на преступление его подтолкнула ненависть к людям. Родные подростка уверяли, что у него были побочные эффекты от лекарств.