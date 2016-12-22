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Расследование дела о взятках в МЗКТ завершено

23.12.2016 10:26 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 дек — Sputnik. Дело обвиняемых в коррупции и получении взяток должностных лиц ОАО "Минский завод колесных тягачей" передано в суд.

Расследование дела о взятках в МЗКТ завершено
© Фото: Алексей Киселевский
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Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета установлено, что в течение четырех лет главный инженер Андрей Головач, начальник конструкторского бюро и заместитель начальника инструментально-штампового управления по производству получали от представителей субъекта хозяйствования в качестве взятки денежные средства за содействие в осуществлении поставок на завод режущего и вспомогательного инструмента.

"Всего следствием установлено 80 эпизодов получения взяток обвиняемыми", — сообщили Sputnik в Следственном комитете.

Главный инженер и начальник конструкторского бюро были заключены под стражу, при этом Андрея Головача задержали 5 мая прямо на рабочем месте.    

По словам собеседников агентства, главному инженеру инкриминируется получение более 180 000 белорусских рублей, начальнику конструкторского бюро — 14 600 белорусских рублей. Заместитель начальника инструментально-штампового управления по производству обвиняется в получении в качестве взятки денежных средств в размере одной тысячи долларов США.

"На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 537 тысяч рублей", — уточнили в СК.

На основе собранных доказательств главному инженеру предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 (получение взятки в особо крупном размере), начальнику конструкторского бюро — ч. 2 ст. 430 (получение взятки в крупном размере), заместителю начальника инструментально-штампового управления по производству — ч. 1 ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

МЗКТ входит в пятерку белорусско-российских интеграционных проектов. Ранее планировалось, что он войдет в состав российского холдинга "РТ-авто", которым владеет российская госкорпорация "Ростехнологии". Белорусские власти рассчитывали, что за счет продажи пакета акций предприятия будут изысканы средства на его модернизацию. Кроме того, в Минске надеялись на более стабильный доступ продукции завода на российский рынок.

МЗКТ производит ряд образцов техники специального и двойного назначения. В частности, многие российские ракетные комплексы базируются на колесных шасси минского завода. Ранее глава Госкомвоенпрома Сергей Гурулев отмечал, что предприятие обеспечено заказами из РФ до 2018 года.

 
Теги: Минск
 
 
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