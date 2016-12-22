﻿﻿ На улице Лынькова в Минске горели склады. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

На улице Лынькова в Минске горели склады

23.12.2016 10:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 дек — Sputnik. Более двух часов боролись с огнем столичные спасатели на пожаре, который вспыхнул на складах, расположенных на улице Лынькова в Минске, сообщил Sputnik официальный представитель МГУ МЧС Александр Попко.

На улице Лынькова в Минске горели склады
© Sputnik/
Новицкий: петарды и гирлянды могут стать причиной чрезвычайной ситуации

"Сигнал поступил около 4 часов утра, в районе 6.30 спасатели справились с возгоранием", — уточнил Попко.

Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. На борьбу огнем прибыло 19 единиц спецтехники МЧС. В результате пожара произошло частичное обрушение стены и кровли. Пострадало имущество. По  предварительной информации, на складах хранились  автозапчасти.

Пострадавших нет, уточнил официальный представитель МГУ МЧС.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Площадь пожара составил 500 квадратных метров, 19 единиц техники МЧС более двух часов боролись с огнем.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Расследование дела о взятках в МЗКТ завершено
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика