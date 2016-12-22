МИНСК, 23 дек — Sputnik. Более двух часов боролись с огнем столичные спасатели на пожаре, который вспыхнул на складах, расположенных на улице Лынькова в Минске, сообщил Sputnik официальный представитель МГУ МЧС Александр Попко.

"Сигнал поступил около 4 часов утра, в районе 6.30 спасатели справились с возгоранием", — уточнил Попко.

Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. На борьбу огнем прибыло 19 единиц спецтехники МЧС. В результате пожара произошло частичное обрушение стены и кровли. Пострадало имущество. По предварительной информации, на складах хранились автозапчасти.

Пострадавших нет, уточнил официальный представитель МГУ МЧС.