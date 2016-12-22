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На улице Лынькова в Минске горели склады
23.12.2016 10:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 дек — Sputnik. Более двух часов боролись с огнем столичные спасатели на пожаре, который вспыхнул на складах, расположенных на улице Лынькова в Минске, сообщил Sputnik официальный представитель МГУ МЧС Александр Попко.
"Сигнал поступил около 4 часов утра, в районе 6.30 спасатели справились с возгоранием", — уточнил Попко.
Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. На борьбу огнем прибыло 19 единиц спецтехники МЧС. В результате пожара произошло частичное обрушение стены и кровли. Пострадало имущество. По предварительной информации, на складах хранились автозапчасти.
Пострадавших нет, уточнил официальный представитель МГУ МЧС.
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Площадь пожара составил 500 квадратных метров, 19 единиц техники МЧС более двух часов боролись с огнем.
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