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В Щучинском районе при пожаре сгорели двое мужчин, вероятно, из-за неосторожности при курении
Трагедия произошла в деревне Новоселки. Ночью местная жительница сообщила спасателям о пожаре в одном из домов поселка. К этому времени пламя вырвалось наружу и охватило кровлю строения. К месту происшествия направились 4 пожарных расчета, карета скорой медицинской помощи, сотрудники РОВД, представители районных электросетей и газовой службы,
Через пять минут после вызова спасатели были на месте — горела крыша и помещения внутри деревянного жилища.
В жилой комнате на полу спасатели обнаружили труп мужчины, а через некоторое время в соседней комнате — еще одно тело. Выяснилось, что погибшие — 57-летний хозяин дома и его 46-летний гость.
Огнем повреждены кровля, перекрытие и имущество в доме. Есть предположения, что трагедия произошла по причине неосторожного курения. Более подробные обстоятельства происшествия выясняют специалисты.
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Есть предположения, что трагедия произошла по причине неосторожного курения. Более подробные обстоятельства происшествия выясняют специалисты.
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