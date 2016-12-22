Трагедия произошла в деревне Новоселки. Ночью местная жительница сообщила спасателям о пожаре в одном из домов поселка. К этому времени пламя вырвалось наружу и охватило кровлю строения. К месту происшествия направились 4 пожарных расчета, карета скорой медицинской помощи, сотрудники РОВД, представители районных электросетей и газовой службы, сообщается на сайте УОМЧС по Гродненской области.



Фото: mchs.gov.by

Через пять минут после вызова спасатели были на месте — горела крыша и помещения внутри деревянного жилища.

В жилой комнате на полу спасатели обнаружили труп мужчины, а через некоторое время в соседней комнате — еще одно тело. Выяснилось, что погибшие — 57-летний хозяин дома и его 46-летний гость.



Фото: mchs.gov.by

Огнем повреждены кровля, перекрытие и имущество в доме. Есть предположения, что трагедия произошла по причине неосторожного курения. Более подробные обстоятельства происшествия выясняют специалисты.

За одиннадцать месяцев текущего года из-за неосторожного обращения с огнем при курении погибли 29 жителей Гродненской области. Предположительно по этой же причине в декабре жертвами огня стали еще 7 человек.