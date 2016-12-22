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Гонки в аэропорту "Казань": водителя арестовали на 15 суток
23.12.2016 11:06 — ЧП | Sputnik Беларусь
Инцидент произошел 21 декабря в международном аэропорту "Казань". Уходя от преследования 40-летний житель Набережных Челнов на легковушке ВАЗ-2115 заехал в помещение и устроил гонки с сотрудниками полиции. Позже, разбив стеклянную стену терминала, он выехал из здания на привокзальную площадь, где его задержали сотрудники правоохранители. По информации Приволжской транспортной прокуратуры, в тот момент мужчина находился в наркотическом опьянении.
Суд приговорил мужчину к 15 суткам административного ареста. На него составлено более двух десятков протоколов.
Следователи возбудили в отношении водителя два уголовных дела по статьям "применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей" и "умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества".
По предварительным данным, ущерб, нанесенный аэропорту, составляет более шести миллионов рублей.
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В среду вечером мужчина, находящийся в состоянии наркотического опьянения, заехал в помещение одного из терминалов международного аэропорта "Казань". Смотрите на...
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