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Взрыв на "Коломенской": следователи возбудили уголовное дело
23.12.2016 11:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 дек — Sputnik. Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ возле станции метро "Коломенская", где взорвался газовый баллон, сообщается на
"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ)", — говорится в сообщении СК.
Следователи заверили, что виновные в случившемся лица будут установлены и наказаны.
"В настоящее время проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование по уголовному делу продолжается", — отметили в СК.
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