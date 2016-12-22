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Взрыв на "Коломенской": следователи возбудили уголовное дело

23.12.2016 11:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 дек — Sputnik. Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ возле станции метро "Коломенская", где взорвался газовый баллон, сообщается на сайте СК РФ по Москве.

Взрыв на "Коломенской": следователи возбудили уголовное дело
РИА Новости
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Инцидент произошел примерно утром в четверг, 22 декабря, в районе южного вестибюля станции с выходом в сторону улицы Нагатинская. На месте шли сварочные работы, во время которых разгерметизировался газовый баллон, произошел взрыв, после чего начался пожар на площади около пяти квадратных метров, огонь был потушен. В результате пострадали шесть человек, среди которых была и гражданка Беларуси. Взрыв не привел к значительным разрушениям, компанию, проводившую работы, отстранили. Среди основных версий случившегося — неосторожное обращение с баллоном.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ)", — говорится в сообщении СК.

Следователи заверили, что виновные в случившемся лица будут установлены и наказаны.

"В настоящее время проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование по уголовному делу продолжается", — отметили в СК. 

 
Теги: Минск
 
 
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