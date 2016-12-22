МИНСК, 23 дек — Sputnik. Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ возле станции метро "Коломенская", где взорвался газовый баллон, сообщается на сайте СК РФ по Москве .

Инцидент произошел примерно утром в четверг , 22 декабря, в районе южного вестибюля станции с выходом в сторону улицы Нагатинская. На месте шли сварочные работы, во время которых разгерметизировался газовый баллон, произошел взрыв, после чего начался пожар на площади около пяти квадратных метров, огонь был потушен. В результате пострадали шесть человек, среди которых была и гражданка Беларуси . Взрыв не привел к значительным разрушениям, компанию, проводившую работы, отстранили. Среди основных версий случившегося — неосторожное обращение с баллоном.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ)", — говорится в сообщении СК.

Следователи заверили, что виновные в случившемся лица будут установлены и наказаны.

"В настоящее время проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование по уголовному делу продолжается", — отметили в СК.