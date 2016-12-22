В деревне Узболоть Воложинского района вечером 21 декабря на частном подворье горели гараж и сарай. Увидев это, умер 68-летний хозяин. Врачи говорят, что у мужчины от переживаний не выдержало сердце.

Как рассказал Край.бай старший инженер инспекции надзора и профилактики Воложинского РОЧС Виталий Маршалок, сообщение о пожаре поступило в 23.51. Когда два подразделения спасателей прибыли на место, горели кирпичные гараж и сарай. Обе постройки находились под одной крышей в пяти метрах от дома.

68-летнего хозяина и его сына разбудили соседи. От увиденного пенсионеру, который ранее перенес инсульт, стало плохо. Вызвали скорую помощь. Приехавшие врачи констатировали смерть мужчины.

— Медработники говорят, что у мужчины не выдержало сердце. Предварительно, сердечный приступ и стал причиной смерти, — сказал Виталий Маршалок.

В результате пожара сгорел гараж и автомобиль «жигули», находившийся внутри.

Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электрической проводки.