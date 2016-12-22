﻿ Не выдержало сердце. В Воложинском районе умер пенсионер, увидев, что у него горит гараж. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Не выдержало сердце. В Воложинском районе умер пенсионер, увидев, что у него горит гараж

23.12.2016 11:52 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В деревне Узболоть Воложинского района вечером 21 декабря на частном подворье горели гараж и сарай. Увидев это, умер 68-летний хозяин. Врачи говорят, что у мужчины от переживаний не выдержало сердце.

Как рассказал Край.бай старший инженер инспекции надзора и профилактики Воложинского РОЧС Виталий Маршалок, сообщение о пожаре поступило в 23.51. Когда два подразделения спасателей прибыли на место, горели кирпичные гараж и сарай. Обе постройки находились под одной крышей в пяти метрах от дома.

68-летнего хозяина и его сына разбудили соседи. От увиденного пенсионеру, который ранее перенес инсульт, стало плохо. Вызвали скорую помощь. Приехавшие врачи констатировали смерть мужчины.

— Медработники говорят, что у мужчины не выдержало сердце. Предварительно, сердечный приступ и стал причиной смерти, — сказал Виталий Маршалок.

В результате пожара сгорел гараж и автомобиль «жигули», находившийся внутри.

Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электрической проводки.

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электрической проводки.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Взрыв на "Коломенской": следователи возбудили уголовное дело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика