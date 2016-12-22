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Не выдержало сердце. В Воложинском районе умер пенсионер, увидев, что у него горит гараж
В деревне Узболоть Воложинского района вечером 21 декабря на частном подворье горели гараж и сарай. Увидев это, умер 68-летний хозяин. Врачи говорят, что у мужчины от переживаний не выдержало сердце.
Как рассказал
68-летнего хозяина и его сына разбудили соседи. От увиденного пенсионеру, который ранее перенес инсульт, стало плохо. Вызвали скорую помощь. Приехавшие врачи констатировали смерть мужчины.
— Медработники говорят, что у мужчины не выдержало сердце. Предварительно, сердечный приступ и стал причиной смерти, — сказал Виталий Маршалок.
В результате пожара сгорел гараж и автомобиль «жигули», находившийся внутри.
Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электрической проводки.
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Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электрической проводки.
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